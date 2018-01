"Datum.at" führt Bezahlschranke ein

"Datum" kostet ab sofort auch digital etwas. Bisher hat das 2004 gegründete Monatsmagazin zwar hat nicht alle, aber viele der Artikel aus dem Heft auf der Webseite www.datum.at ganz oder teilweise zugänglich gemacht. Mit dem neuen Jahr führt das Medium eine Online-Bezahlschranke ein. Die Recherchen und Reportagen des Magazins kosten von nun an zwischen € 1,50 und € 4,50 – je nach Textlänge und Rechercheaufwand, wie Chefredakteur Stefan Apfl und Geschäftsführer Alex Zach in einer Aussendung am Dienstag bekannt gab. Abgewickelt wird der Kauf über den Online-Bezahldienst Paypal. „Unser Angebot ist journalistische Exzellenz. DATUM steht nicht für Copy-Paste-Journalismus und pflegt keinen Ich-Blog-Journalismus, von dem es im Netz wimmelt“, sagt Chefredakteur Apfl.

Eine Auslandsreportage mit einer Lesezeit von 15 Minuten wird € 1,50 kosten. Eine mehrwöchige Investigativrecherche mit einer Lesezeit von 30 Minuten € 2,50. Und ein Themen-Dossier mit einer Lesezeit von mehr als einer Stunde € 4,50. Kurze Elemente aus dem Magazin wie etwa die Gesprächskolumnen der Autorin Saskia Jungnikl oder die Interviewkolumne von Stefan Apfl mit "Presse"-Herausgeber Rainer Nowak, werden auch in Zukunft online gratis erscheinen.

Das Magazin "Datum" erhält keine Presseförderung oder andere staatliche Subventionen. Die Satzbau Verlags GmbH, die das Monatsmagazin herausgibt, ist zu jeweils 47,5 Prozent in Besitz von Chefredakteur Apfl und Geschäftsführer Zach und zu fünf Prozent des Monopol Verlags.