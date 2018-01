Medienjurist Michael Truppe verstorben

Eine traurige Nachricht erreicht die Medienbranche dieser Tage: Der Medienjurist Michael Truppe ist bereits kurz vor Jahresende

nach schwerer Krankheit im Alter von nur 37 Jahren gestorben. Die teilte die Rundfunk und Telekom-Regulierungs GmbH in einer Aussendung mit. Der Jurist war seit 2010 eines von fünf Mitgliedern der unabhängigen Medienbehörde KommAustria. Davor war er im Bundeskanzleramt maßgeblich mit der österreichischen Mediengesetzgebung befasst.

Der gebürtige Kärntner war im Bundeskanzleramt in der Abteilung

Medienangelegenheiten und Informationsgesellschaft des

Verfassungsdienstes sowie in der Geschäftsstelle des ehemaligen

Bundeskommunikationssenates tätig. Seit 2008 war er Co-Autor des

Gesetzeskommentars "Österreichische Rundfunkgesetze", dem

Standardwerk für Rundfunkjuristen. An dessen Überarbeitung als

vierte, im Jahr 2018 erscheinende Auflage wirkte er bis zuletzt und

abschließend mit.

Mit der Einrichtung der KommAustria als unabhängige,

weisungsfreie Behörde wurde Truppe 2010 eines der fünf Mitglieder.

Im Oktober 2016 wurde er wiederbestellt. Die RTR und die KommAustria

trauerten in ihrer Aussendung um einen "der führenden

österreichischen Medienjuristen" ebenso wie um einen "wunderbaren,

hilfsbereiten Kollegen und einen lieben Freund". Truppe hinterlässt

eine Frau und zwei Kinder.