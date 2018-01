Der junge Sheldon: Neurotische Ein- und Ausblicke

An Selbstbewusstsein hat es Sheldon Cooper noch nie gefehlt. Das zeigte sich schon, als der Neunjährige sich auf den Weg in die High School macht, es ist sein erster Tag, seine Eltern erwarten realistischerweise Schwierigkeiten. Doch Sheldon sieht durchaus die Möglichkeit, dass er in der texanischen Einschicht von seinen Mitschülern für seinen überragenden Intellekt gefeiert wird.

Das sieht man in der ersten Folge der neuen Serie, und der Erfolg des Spin-Off scheint vorprogrammiert: Die Einblicke in das Familienleben und das kindliche Ich des pedantischen Genies sind witzig, ein wenig tragisch, sensibel. Während die amerikanische TV-Zuseher „Young Sheldon“ bereits seit vergangenem Herbst sehen, mussten die deutschen Fans der "Big Bang Theory" warten. Nur Amazon zeigt die Serie bereits im englischen Original. Heute, Montag, ist die Serie erstmals auf Deutsch zu sehen, im Vorabendprogramm im ORF – und auf ProSieben sogar zur Prime Time um 20.15.

Und wie geht es mit dem „alten“ Sheldon Cooper weiter? Schauspieler Johnny Galecki hat angedeutet, dass die Serie nach der kommenden zwölften Staffel enden könnte. "Ich glaube, an diesem Punkt können alle gut damit leben, dass zwölf Staffeln ein guter Zeitpunkt sind, um nach Hause zu gehen und unsere Familien zu sehen", sagte der 42-Jährige. Freilich: Das angedeutete Ende einer Serie war noch nie ein Garant dafür, dass es nicht mehr weitergeht.

Galecki, der Dr. Leonard Hofstadter spielt, wird übrigens heuer in eine seiner frühesten Rollen schlüpfen: Als David ist er im Reboot der Sitcom "Roseanne" dabei, die Serie startet in den USA im März.

"Young Sheldon": Staffel 1 ab dem 8. Januar auf ProSieben und ORF, 22 Folgen.

(rovi)