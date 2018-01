"Millionenshow": Armin Assinger stellt am Montag die Millionenfrage

Gestern, Montag, endete die Millionenshow bei der 150.000-Euro-Frage, die Antwort darauf blieb Kandidat Lukas schuldig. Ein anderer oder eine andere wird es kommende Woche weiter bringen, denn wieder einmal wird - so viel verriet der ORF bereits - die Millionenfrage gestellt.

Armin Assinger formuliert die Frage bereits zum 23. Mal - würde sie beantwortet, könnten zum achten Mal die Funken sprühen. Fünfzehn Male entschieden sich Kandidaten dafür, keine Antwort zu geben und das Studio mit dem sicheren Gewinn von 300.000 Euro (bzw. 5.000.000 Schilling) zu verlassen. Die Kandidaten am Montag: Susanne Silber aus Andorf in Oberösterreich, David Filip aus Wien, Sabine Stolz aus Anif in Salzburg, Franco Sottopietra aus Dornbirn und Ken Miyama aus Wien.

Die Millionengewinner im Überblick

Anton Sutterlüty aus Vorarlberg beantwortete 2001 als erster Kandidat alle 15 Fragen richtig und erzielte - damals noch bei Barbara Stöckl - den Hauptgewinn: zehn Millionen Schilling. Bei Armin Assinger wurde die Million bereits sechsmal geknackt: Fünf Frauen und ein Mann - Christiane de Piero aus Kärnten, Sigrid Weiß-Lutz aus der Steiermark, Karin Huber aus Oberösterreich, Elfriede Awadalla und Heide Gondek aus Wien sowie Mathias Stockinger aus Niederösterreich - konnten die Millionenfrage richtig beantworten und verließen das Studio als Euromillionäre.

Ausstrahlung: Montag, 15. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 2

Die bisherigen Millionenfragen aus der "Millionenshow":



Alle Millionenfragen aus der "Millionenshow" Bis zur Million gilt es in der Quiz-Show 15 Fragen zu beantworten, die letzte ist die schwerste. Sieben Menschen bekamen die Million, die letzte Frage wurde aber öfter gestellt: Nämlich inklusive der aktuellen Sendung 23 Mal. Wie heißt der Animationsfilm, in dem Donald Duck seinen ersten Auftritt hatte? Welcher ist der hellste Fixstern am Nachthimmel? Wie heißt die griechische Muse der lyrischen Tonkunst? Wie werden kultische Anlagen wie z. B. Stonehenge genannt? Der Österreicher Fritz Pregl erhielt 1923 den Nobelpreis für ...? Was bedeutet "Himalaja" aus dem Sanskrit übersetzt? Wer schlägt der griechischen Sage nach der Medusa den Kopf ab? Was versteht man unter Bruxismus? Wer gehört nicht der EU-Kommission an? Diese Frage wurde im Europa-Special gestellt - sie ist also richtig schwer. Ein Tipp als kleiner Joker: Er stammt aus dem Norden. Wer kam als Bernard Schwartz auf die Welt? Welches Land grenzt nicht an China? Welcher Präsident der USA war nie Vizepräsident? Welcher Künstler war mit der berühmten Sammlerin Peggy Guggenheim verheiratet? Wer erhielt 1921 den Nobelpreis für Physik für seine Arbeit über den Photoeffekt? Von welchem Edelstein nahm man im Altertum an, dass er gegen Trunkenheit schützt? Wenn sich Mineralogen über die Form von Kristallen unterhalten, unterscheiden sie Habitus und ...? Wer schrieb das berühmte Kindergebet "Müde bin ich, geh' zur Ruh"? Der Riesengnom ist der größte ...? Auf welchem Gebiet gab es bei den Olympischen Spielen zwischen 1912 und 1948 Wettbewerbe?

(Red.)