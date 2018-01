Vorstadtweiber, Folge 23: Vom Sackhüpfen und Zeche prellen

Spoiler: Wir verraten den Inhalt der dritten Folge der dritten Staffel.

Das ging diesmal besonders schnell mit dem Hype. Vor einer Woche erst sind die "Vorstadtweiber" mit einer Doppelfolge und erneut sensationellen Quoten (mit 956.000 Sehern für die erste, 884.000 für die zweite Folge) in die dritte Runde gestartet. Schon werden die Hauptdarstellerinnen auf Titelseiten, zum Beispiel vom Magazin "News", gehoben und Darsteller in neuen Nebenrollen porträtiert. Der ORF bewirbt die neue Staffel mit großflächigen Inseraten, auf denen die Vorstadtweiber seltsame Gummistiefel und Putzhandschuhe tragen. Keiner weiß so recht, warum. Und dann war auch noch die erste Folge weit unter den Erwartungen geblieben, was die meisten Dialoge, aber vor allem die Maske (Hadis Haare!) betraf. Die "Kleine Zeitung" schrieb etwa von einer "schmierigen Serienposse". Die gute Nachricht: In Folge drei findet das Ensemble langsam zurück in die alte Spielroutine und das Drehbuch hält ein paar feine Szenen bereit.

Was passiert in dieser Folge? Walli (Maria Köstlinger) verlässt aus eigenem Willen das Krankenhaus und feiert mit Simon, dem Vater ihrer Tochter, seinen 18. Geburtstag. Langsam dämmert ihr, wer wirklich auf sie geschossen hat. Ihre vielen Albträume entpuppen sich als Erinnerungen an den Schusswechsel. Maria (Gerti Drassl) bleibt bei ihrem Entschluss aus der Vorwoche: Sie will die Scheidung von Georg, was der zunächst nicht akzeptieren will. Doch dann lernt er im Vorzimmer seiner Therapeutin den Scheidungsanwalt Rudi Bragana (Thomas Stipsits) kennen. Der bringt ihm Schritt für Schritt das Einmaleins des Scheidungskampfes bei. Vorstadtweib Vanessa (Hilde Dalik) weiß nun, dass ihre beiden Kinder wirklich nicht von ihrem Ehemann sind, der jetzt wirklich die Scheidung will. Völlig pleite, versucht sie auf verschiedenen Wegen an Geld zu kommen. Caro (Martina Ebm) erlebt derweil ein ziemlich aufregendes Date mit Krankenpfleger Milo Albertin (Murathan Muslu), inklusive Zeche prellen im Spitzenlokal und Sex in der Limousine. Caros Ehemann Hadi tröstet sich weiterhin bei seiner Therapeutin Barbara Bragana (Nicole Beutler). Genau, so schließt sich der Kreis: Frau Bragana ist nämlich die Ex-Frau vom Scheidungsanwalt.

Die Überraschung der Folge ist eine Rückkehr. Dieter West, der sensationsgierige Journalist, gespielt von Michael Dangl, ist wieder da - und zwar gleich an zwei Fronten. Es bahnen sich Geschäfte mit dem neuen Duo Joachim Schnitzler und Hadi an und Vanessa hat ihn kontaktiert. Er ist der Vater ihres älteren Kindes und soll ihr dabei helfen, an Geld zu kommen.

Fiesling der Folge ist und bleibt auch diese Woche Georg Schneider (Juergen Maurer). Zuerst will er sich nicht von Maria scheiden lassen, aber um seinen Vorteil ist er dann doch bedacht. Nach einem kleinen Handgemenge mit Maria in der Küche, schminkt er sich ein blaues Auge, um ihr die Körperverletzung unterzujubeln.

Die authentischste Szene, die für einige der erlittenen Qualen in den ersten beiden Folgen entschädigt, ist die geplatzte Geburtstagsfeier im Hause Schneider. Maria wollte den 18. Geburtstag ihres Sohnes Simon feiern. Doch der bleibt bei Walli, frisch zurück aus dem Spital, und auch Georg taucht nicht auf. Also warten Oma Anna und Maria im festlich geschmückten Wohnzimmer, zwischen aufwendig gebackenen Geburtstagstorten, betrinken sich, tanzen ausgelassen und spielen "Schere, Stein, Papier", Sackhüpfen und Topfklopfen. Schwiegertochter und Großmutter, die sich nie besonders mochten, aber schon lange keine Geheimnisse voreinander mehr haben, sind sich hier gegenseitig tapfer eine Stütze. Auch das anschließende Gespräch zwischen Maria und Nico ist gelungen. Nico fragt ihre Freundin, ob es in ihrem Leben eigentlich nie andere Männer gegeben hat und Maria sagt: "Doch. Aber ich fand eigentlich immer nur den ersten Kuss aufregend, danach haben sie mich nicht mehr interessiert." Warum sie dann stets bei Georg geblieben ist, klärt sie auch auf: "Der hat mich nie geküsst."

Zum Sager der Woche kommt es während einer kurzen Konversation zwischen Nico (Nina Proll) und ihrem neuen Ablenkungs-Mann, dessen Namen wir uns wahrscheinlich nicht zu merken brauchen. Als der sich beklagt, dass sie ihn nicht richtig ernst und als Partner wahrnehme, sagt sie: "Können wir nicht einfach Sex miteinander haben?" Seine Antwort: "Ich kann dich in den Arm nehmen, wie wär's damit?" Darauf kontert Nico: "Warum? Warum könnt's ihr Scheiß-Männer nicht einfach so funktionieren wie immer?"



