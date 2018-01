Türkei: Verfassungsgericht lässt zwei Journalisten frei

Das türkische Verfassungsgericht hat einem Medienbericht zufolge die Freilassung von zwei inhaftierten Journalisten angeordnet. Dabei handele es sich um Mehmet Altan und Sahin Alpay, meldete der Sender CNN Türk am Donnerstag. Anwälte anderer inhaftierter Journalisten hatten zuvor die Hoffnung geäußert, dass die Entscheidung des Verfassungsgerichts ein Präzendenzfall sein könnte für andere Häftlinge. Der deutsche Journalist Deniz Yücel, der für die "Welt" arbeitet, ist seit rund elf Monaten in türkischer Haft. Ihm wird Unterstützung von Terrorismus vorgeworfen.

Die beiden jetzt freigelassenen Journalisten befanden sich seit mehr als einem Jahr in Haft. Sie wurden nach dem Putschversuch im Sommer 2016 festgenommen. Ihnen wurden Verbindungen zu terroristischen Organisationen und eine Beteiligung an dem Umsturzversuch zur Last gelegt. Beide wiesen die Anschuldigungen zurück. Alpay arbeitete für die Tageszeitung "Zaman" und war Moderator bei CNN Türk. Altan ist Professor für Volkswirtschaft und schrieb für mehrere Zeitungen. Nach dem Putschversuch ging Präsident Recep Tayyip Erdogan massiv gegen mögliche Sympathisanten des Predigers Fetullah Gülen vor, den er für den gescheiterten Putsch verantwortlich machte. Gülen lebt in den USA im Exil.

(APA/Reuters)