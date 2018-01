Das älteste Großepos der Welt als Comic

Es sind schon Hausherren gestorben“, sagt man in der Wiener Vorstadt gern, will man auf die Vergänglichkeit von Größe verweisen, sei es zum Trost, weil man seinerseits kein Hausherr ist, sei es als Mahnung, dass selbst Hausherren-Bäume, ein weiteres einschlägiges Bild, nie in den Himmel wachsen. Und mag es noch so verführerisch erscheinen, sich an der eigenen Größe, in unserem Fall jener der westlichen Zivilisation, immer wieder zu berauschen: Ein Blick in die trübe Gegenwart vormaliger „Wiegen der Menschheit“ lässt uns rasch der Triftigkeit der Wiener Vorstadtphilosophie einsichtig werden – wie der Nichtigkeit kultureller und politischer Selbstüberhebung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.01.2018)