Millionenshow: Vorarlberger Student beantwortet 14 von 15 Fragen

Es ist eine gute Werbung für das Pubquiz: Franco Sottopietra, der am Montag Abend souverän Frage für Frage in der Millionenshow beantwortete, macht dies seit Jahren auch in Pubs. Doch nicht nur dort: Der 27-jährige Vorarlberger Student war bereits im österreichischen Nationalteam für die Quiz-EM. Sein Wissen stellte er nun auch bei Armin Assinger unter Beweis. Die Frage, wofür Ada Lovelace (seit Kurzem auch Heldin eines Kinderbuchs) Mitte des 19. Jahrhunderts mit ihrer Arbeit den Grundstein legte, brachte ihm 300.000 Euro.



Bei der Millionenfrage allerdings war dem Japanologie- und Jusstudenten das Risiko einer falschen Antwort zu hoch. Er nahm die 300.000 Euro und verabschiedete sich. Seinen Gewinn möchte Sottopietra übrigens in Reisen nach Zentralasien, eine Wohnung und einen Dudelsack investieren. Und warum wollte er das Risiko bei der Millionenfrage nicht eingehen? Er wollte nicht "als der größte Depp im ganzen Land dastehen, der statt fixen 300.000 lediglich 500 Euro mit nach Hause nimmt."

Die 15 Fragen bis zur Million

Millionenshow: Alle Fragen bis zur Millionenfrage Am Montag kam ein Vorarlberger Student bis zur Millionenfrage. Hätten Sie das auch geschafft? Oder wären gar noch weiter gekommen? Hier die Fragen. Wer sich in einer bestimmten Angelegenheit nicht zuständig fühlt, verdeutlicht dies mit dem Satz "Das ist nicht ..."? Der 70er-Jahre-Hit "Love is Like Oxygen" bedeutet so viel wie "Liebe ist wie ..."? Gerichtsurteile in Österreich ergehen "Im Namen ..."? Die Camargue ist bekannt für ihre ...? Überraschend treu zeigt sich James Bond in seiner Liebe zu Aston ...? Im Expedit eines Unternehmens werden in der Regel ...? Wer wurde 2017 mit der Rekordablöse von 20 Millionen Pfund zum bisher teuersten österreichischen Spieler? Welcher Buchstabe kommt in der heute gebräuchlichen Fassung des "Vaterunser" vor? Mit ihrer Heirat 1950 wurde die mittlerweile verwitwete Sirikit Königin von ...? Wer ist seit 1992 mit einem österreichischen Designer verheiratet? 1919 verfasste Franz Kafka auf gut 100 handgeschriebenen Seiten seinen bis heute berühmten "Brief an ..."? Welcher Flughafen ist mit über 100 Millionen Fluggästen 2016 der Airport mit dem größten Passagieraufkommen der Welt? Über fünf Finger und einen sogenannten Pseudo-Daumen verfügt ein ...? Ada Lovelace legte Mitte des 19. Jahrhunderts mit ihrer Arbeit den Grundstein für ...? Und schon sind wir bei der Millionenfrage angekommen. Sie lautet: Welche Musikrevolutionäre wären - hätten sie zur selben Zeit gelebt - in der Londoner Brook Street Nachbarn gewesen?

Alle bisherigen Millionenfragen

Alle Millionenfragen aus der "Millionenshow" Bis zur Million gilt es in der Quiz-Show 15 Fragen zu beantworten, die letzte ist die schwerste. Sieben Menschen bekamen die Million, die letzte Frage wurde aber öfter gestellt: Nämlich inklusive der aktuellen Sendung 23 Mal. Wie heißt der Animationsfilm, in dem Donald Duck seinen ersten Auftritt hatte? Welcher ist der hellste Fixstern am Nachthimmel? Wie heißt die griechische Muse der lyrischen Tonkunst? Wie werden kultische Anlagen wie z. B. Stonehenge genannt? Der Österreicher Fritz Pregl erhielt 1923 den Nobelpreis für ...? Was bedeutet "Himalaja" aus dem Sanskrit übersetzt? Wer schlägt der griechischen Sage nach der Medusa den Kopf ab? Was versteht man unter Bruxismus? Wer gehört nicht der EU-Kommission an? Diese Frage wurde im Europa-Special gestellt - sie ist also richtig schwer. Ein Tipp als kleiner Joker: Er stammt aus dem Norden. Wer kam als Bernard Schwartz auf die Welt? Welches Land grenzt nicht an China? Welcher Präsident der USA war nie Vizepräsident? Welcher Künstler war mit der berühmten Sammlerin Peggy Guggenheim verheiratet? Wer erhielt 1921 den Nobelpreis für Physik für seine Arbeit über den Photoeffekt? Von welchem Edelstein nahm man im Altertum an, dass er gegen Trunkenheit schützt? Wenn sich Mineralogen über die Form von Kristallen unterhalten, unterscheiden sie Habitus und ...? Wer schrieb das berühmte Kindergebet "Müde bin ich, geh' zur Ruh"? Der Riesengnom ist der größte ...? Auf welchem Gebiet gab es bei den Olympischen Spielen zwischen 1912 und 1948 Wettbewerbe? Welche Musikrevolutionäre wären - hätten sie zur selben Zeit gelebt - in der Londoner Brook Street Nachbarn gewesen?

(rovi)