Doku: Ohne Schweinefleisch, aber niemals mit Kopftuch

Beim Namen Kika denken Österreicher vermutlich an die Möbelkette, die derzeit häufig Thema in den Nachrichten ist. Aufregung gibt es derzeit aber auch um das deutsche Kika (geschrieben: KiKA), den Kinderkanal der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Der Anlass dafür liegt etwas zurück: Im November zeigte der Sender in seiner Reihe „Schau in meine Welt“ die Doku „Malvina, Diaa und die Liebe“.

Darin wird die nicht ganz alltägliche Beziehung zwischen dem deutschen Mädchen Malvina und dem syrischen Flüchtling Diaa geschildert. Bei den Dreharbeiten sei sie angeblich 14, er 16 Jahre alt gewesen, beide 17 Monate ein Paar. Der 24 Minuten lange Film von Marco Giacopuzzi erzählt von kulturellen Unterschieden und Missverständnissen in dieser Beziehung. Diaa wünscht sich zum Beispiel, dass Malvina keine kurzen, engen Hosen oder Röcke mehr anzieht und ihre männlichen Freunde bei der Begrüßung nicht mehr umarmt. Dass sie zum Islam konvertiert und ein Kopftuch trägt. Malvina ist verliebt in Diaa, der bereits gut Deutsch kann, und sagt dennoch selbstsicher vor der Kamera: „Am Anfang war er mir manchmal fremd und dann wieder überhaupt nicht. Ich fühl mich von ihm oft in eine Richtung gelenkt, in die ich nicht kommen will.“

„Bin Christin. Und Emanze“

Schweinefleisch isst sie ihm zu Liebe tatsächlich nicht mehr und sie achtet darauf, dass ihre Kleider lang genug sind. Ein Kopftuch würde sie aber nie tragen. Und ihre Religion will sie nicht aufgeben, sie trägt ein Kreuz um den Hals. „Ich bin Christin. Und eine Emanze“, sagt sie. Er sagt: „Ich will sie so schnell wie möglich heiraten, damit sie immer bei mir bleibt.“ Und sie darauf: „Aber daraus wird nichts.“

Bis vor einer Woche hatte die Doku kaum jemand wahrgenommen. Doch dann hat ein rechtsextremer Blogger den Film entdeckt und sich darüber beschwert, was eine Welle von Kritik ausgelöst hat. Vorgeworfen wird Kika, dass die Sendung ihren Inhalt für das junge Zielpublikum zu wenig einordnet und rückschrittliche Werte nicht als solche benennt. Besonders laut kritisierten die „Bild“-Zeitung und die flüchtlingsfeindliche Partei AfD die Produktion. Letztere wirft dem Kinderkanal „unverantwortliche Manipulation und Indoktrination Minderjähriger vor“. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hat Pädagogen dazu befragt, die diese Kritik nicht teilen. Jugendliche würden diesen Film sehr wohl verstehen. Zudem würden auch Malvinas Freunde und Eltern zu Wort kommen, ihre Mutter sagt zum Beispiel, sie habe Angst, dass ihre Tochter eines Tages mit der Burka vor ihr steht. Der Hessische Rundfunk, der die Doku produziert hat, probierte es mit einer Offensive: Am Samstag wurde die Doku erneut gezeigt (sie ist auch auf der Webseite von Kika nach wie vor abrufbar) und danach 90 Minuten diskutiert.

Falsches Alter, Like für Hass-Prediger

Einen Vorwurf muss sich Kika gefallen lassen: Protagonist Diaa ist nicht 16, sondern 20 und wurde in einem zweiten Kika-Video Mohammed genannt, angeblich schlicht sein zweiter Vorname. Der Sender entschuldigte sich für die falsche Altersangabe und die Namensverwirrung. Mohammed wird aber auch vorgeworfen, er habe auf Facebook die Seite des salafistischen Hass-Predigers Pierre Vogel geliked. Dazu habe man ihn ausführlich befragt, sagt der Sender, den Beitrag wolle man derzeit aber nicht zeigen, weil Mohammed Morddrohungen von radikalen Muslimen erhalte. Ihnen gefalle nicht, wie „modern“ er sich in der Doku gibt und wie viel er sich von seiner Freundin sagen lässt.

