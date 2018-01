"Krone"-Streit: Funke blitzt vor Schweizer Höchstgericht ab

Der Ursprung des Rechtsstreits liegt etwas mehr als 30 Jahre zurück. Im Jahr 1987 stieg die deutsche WAZ-Gruppe, die heute Funke-Gruppe heißt, als 50-Prozent-Eigentümer in die "Kronen Zeitung" ein. Bei der Beteiligung hatte sich der "Krone"-Gründer und ebenso Hälfteeigentümer Hans Dichand mit seinen Partnern sogenannte "Rahmenvereinbarungen" getroffen - mit sehr weit reichenden Folgen. So ließ Dichand sich, seiner Frau und seinen Nachkommen von der WAZ-Gruppe einen Garantiegewinn in zweistelliger Millionenhöhe zusichern. Das Besondere daran: Dieser Gewinn solle auch ausgeschüttet werden, wenn die "Krone" nicht genug erwirtschaften sollte.

Hans Dichand starb 2010, sein Sohn Christoph Dichand, Ehemann von "Heute"-Gründerin und Herausgeberin Eva Dichand übernahm dessen Amt und Erbe. Die Verträge liefen weiter. Doch 2014 kündigten die nun mehr Funke-Gruppe heißenden Eigentümer diese Vereinbarungen aus 1987 auf. Ein langwieriger und nur mehr schwer nachvollziehbarer Rechtsstreit begann, der im vergangenen Herbst vor einem Schweizer Höchstgericht mit einem kleinen Etappensieg für die Familie Dichand ausgegangen ist, was der Branchendienst Etat bereits im Dezember berichtet hatte und nun offiziell bestätigt wurde: Das Schweizer Bundesgericht hat die Beschwerde der Funke-Gruppe gegen eine Entscheidung des ebenfalls in der Schweiz ansässigen Schiedsgerichts abgewiesen. Die Funke-Vertreter hatten die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts infrage gestellt, das im März 2017 für die Dichands entschieden hatte. Am Donnerstag war die Sperrfrist des Urteils abgelaufen, der "Presse" liegt eine nicht anonymisierte Abschrift des Urteils vor, eine anonymisierte Version ist auf der Webseite des Schweizer Bundesgerichts abrufbar.

2018 wird es erst so richtig spannend

Die Funke-Gruppe wollte die Gewinn-Vereinbarung kündigen und argumentierte das damit, dass sie bei einer Nicht-Erwirtschaftung der "Krone" den Fehlbetrag zuschießen müsse und

dieses "unbegrenzte Haftungsrisiko" eine vorzeitige Kündigung

zulasse. Das Schiedsgericht bestätigte im Frühling zwar eine "theoretisch

unbeschränkte Haftung", führt das Bundesgericht in seinem Urteil aus. Allerdings sei es "gemäß unbestrittenen Behauptungen" der Dichand-Erben "noch nie dazu gekommen". Das Risiko sei "bis anhin als theoretisch betrachtet" worden und auch "in der jüngeren Vergangenheit, heute und gemäß den Prognosen für die Geschäftsjahre 2017/2018 als

theoretisch zu betrachten". Somit sei es auch kein Grund, "den

Kündigungsausschluss in der Rahmenvereinbarung als unzulässig oder

sittenwidrig zu bezeichnen". Dagegen ging die Funke Gruppe vors Höchstgericht. Das Schiedsgericht habe nämlich "übersehen", dass die Gewinngarantie sehr wohl zur Anwendung gekommen sei, und zwar 2011/2012 und 2012/2013, brachte sie dort vor. Das Bundesgericht allerdings fand diese Vorbringungen in der ursprünglichen Funke-Klageschrift nicht: Es lasse sich daraus "nicht ableiten, sie hätten konkret behauptet, dass die Gewinngarantie während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung zur Anwendung gekommen wäre, indem in den Geschäftsjahren 2011/2012 und 2012/2013 Fehlbeträge durch entsprechende Einzahlungen ausgeglichen worden wären".

Somit habe die Funke Gruppe "in unzulässiger Weise" die

Feststellung des Schiedsgerichts in Frage gestellt. Die Beschwerde

wurde abgewiesen. Zu Ende ist die Sache aber noch nicht: Erst mit

2018 läuft die 30-Jahre-Frist endgültig ab. Erst dann dürfen die Krone-Gesellschafter die Verträge kündigen.

(red./APA)