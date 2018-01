Es war einmal das Dschungelcamp

Grundsätzliches: Im Jahreskreis der "Guilty pleasure"-Fernsehevents nimmt das Dschungelcamp neben der Darts-WM längst einen Fixplatz ein. Beiden Events kommt vor allem zugute, dass sie in der dunkelsten Phase stattfinden, in der jeder Grund willkommen ist, um nicht das Haus verlassen zu müssen.

Die Ausgangssituation vor Staffel 12: Doch vor dem Start der 12. Auflage von „Ich bin ein Star – wer holt mich hier raus“ nahmen die Zweifel selbst bei Stammsehern zu, ob es sich überhaupt noch lohnen könnte, das Dschungelcamp auf RTL einzuschalten, vor allem weil die Sendezeiten bis Mitternacht doch recht schlauchen, wenn man anders als die meisten Dschungelcamper sein Glück im klassischen Erwerbsleben versucht.

Das Geheimnis: Denn das Erfolgsgeheimnis des Containerformats im Freien ist eigentlich gar keines: Die Mischung aus echten Stars (wie zum Beispiel Brigitte Nielsen, Helmut Berger, Thomas Häßler, Mathieu Carriere) und solchen die im Privatfernsehen die Absicht haben, sich durchzuhangeln, ergab zusammen mit einer liebevoll geschriebenen und von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich (der den verstorbenen Dirk Bach erstaunlich gut ersetzt) vorgetragenen Moderation ein allemal vergnügliches Gesamtpaket.

Leider, leider: Doch schon die Auswahl der Teilnehmer in der bisher letzten Staffel ließen den Verdacht aufkommen, der eigentliche Titel der Sendung dürfte mangels Stars bald nur mehr „Wer holt mich hier raus“ heißen. Und Freitagabend war es dann amtlich: das Dschungelcamp ist nur mehr ein Normalo-Realityformat und als solches nicht mehr der Rede wert. Nur drei von zwölf Teilnehmern könnte man theoretisch kennen, wenn man nicht ganz tief im Privatfernsehsumpf feststeckt. Sydney Youngblood ein One-LP-Wonder aus den späten 1980ern („Sit and wait“ könnte extra für das Dschungelcamp geschrieben worden sein), Tatjana Gsell, die samt U-Haft irgendwann einmal im Verdacht stand am Tod ihres viel älteren Schönheitschirurgenehemannes beteiligt gewesen zu sein, und Natascha Ochsenknecht, die Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht, der wohl selber gerade im Dschungelcampherbst seines Schaffens steht. Den Rest kann man nicht kennen. Und will es auch nicht.

Die erste Prüfung: Auch die erste Dschungelprüfung setzte auf zu oft Gesehenes: Kamelhirnessen, Krokodilpenisessen, Kopf-in-Käfer-Tauchen, durch Gang mit Ungeziefer robben garniert mit den Standardwitzen: Mann sagt beim Kamelhirnessen: „Ist ja größer als meines“, Frau sagt beim Krokodilpenisessen: „Da hab ich schon Schlimmeres im Mund gehabt.“

Fazit: Dschungelcamp war einmal. Ein weiteres TV-Lagerfeuer, um das man sich noch scharen konnte, ist am Freitag ausgegangen. Macht ja nichts. Es bleibt ja noch die Darts-WM.