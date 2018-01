"Standard": Stephan Hilpold wird Kulturchef

Der "Standard" bekommt einen neuen Leiter des Kultur-Ressorts: Stephan Hilpold wird ab April das gut 14-köpfige Team leiten, das bis zu ihrer Pensionierung im Oktober von der ehemaligen ORF-Moderatorin Andrea Schurian geführt wurde. Die Mitarbeiter des "Standard" wurden am Montag von der Chefredaktion in einer E-Mail über die Personalentscheidung informiert.

Mit Stephan Hilpold übernimmt der Mode- und Lifestyle-Experte des Blattes die Kultur-Berichterstattung. Er wurde 1974 in Brixen (Südtirol) geboren, studierte in Wien und Berkeley (USA) Germanistik und Theaterwissenschaft und arbeitete nach seinem Studium als freier Kulturjournalist für verschiedene deutsche und Schweizer Zeitungen und Fernsehstationen. Eine Zeit lang schrieb er nebenbei auch Theaterkritiken für "Frankfurter Rundschau" und "Berliner Zeitung". Am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Uni Wien und an der Kunstuni Linz fungierte er als Lehrbeauftragter für Theaterkritik und "Inszenierungsformen der Mode".

Seit 2005 ist er beim "Standard" für die Mode-Berichterstattung zuständig. Seit 2013 ist er Leiter der wöchentlichen Lifestyle-Beilage "Rondo". Diese Position soll nachbesetzt und demnächst neu ausgeschrieben werden.

