"Vorstadtweiber", Folge 25: "Wir bringen dich jetzt um"

Spoiler: Wir verraten Teile des Inhalts der fünften Folge der dritten Staffel.

Was passiert in dieser Folge?

Alles anders, zumindest ein bisschen. Maria (Gerti Drassl) will sich doch nicht von Geog (Juergen Maurer) scheiden lassen. Was aber nicht bedeutet, dass sie weiterhin mit ihm zusammen leben will. Was Georg eigentlich schon möchte, obwohl er das nie zugeben würde. Klingt nach einer Pattstellung - aus der Maria nun einen Ausweg nimmt: Sie will umgebracht werden. Von Georg. Mit den Vorstadtfreundinnen heckt sie einen fiesen Plan aus, nach dessen Durchführung sie offiziell tot und Georg ihr Mörder sein soll. In Wahrheit wird sie mit neuer Identität in Indien weiterleben und ihr Babysohn irgendwann nachkommen. Waltraud (Maria Köstlinger) bleibt zunächst sogar angesichts solcher Pläne gelassen. Zu Simon (Johannes Nussbaum), bekanntermaßen Marias Sohn sagt sie: "Wo kriegt die Alte die Drogen her, dass sie sich so einen Wahnsinn ausdenken kann?" Und zu Maria: "Ich hab gar nicht gewusst, dass so viel kriminelle Energie in dir steckt." Die sagt darauf lächelnd: "Ich bin halt eine Schläferin." Ihr Sohn Simon ergänzt: "Und jetzt bist Du aufgewacht."

Was sonst noch passiert: Caro (Martina Ebm) und ihre stilistisch fragwürdige Orangen-Tasche sind nach dem Streit mit Hadi bei Georg eingezogen, weil dort derzeit sonst keiner wohnt. Außerdem hat sich Sexualtherapeutin Barbara Bragana (Nicole Beutler) in der Therapiestunde verplappert. Caro weiß jetzt also, dass Hadi (Bernhard Schir) nicht so treu ist, wie er es von seiner Frau erwartet hat. Vorstadtweib Vanessa (Hilde Dalik) geht es finanziell immer schlechter. Ihre Putzfrau Zorica (Doris Golpashin) steht eines Tages mit einem Schläger vor der Tür und fordert den Lohn der vergangenen zwei Monate, in Summe 800 Euro. Kein Cent mehr auf dem Konto, aber die Putzfrau meldet man in der Vorstadt erst mit dem Auszug ab. Dafür füllt man lieber den Rotwein aus dem Tetrapack in die edle Bouteille. Ein Sittenbild! Am Ende der Folge sind übrigens erstmals wieder alle Vorstadtweiber vereint in Waltrauds Küche und helfen Maria bei der Umsetzung ihres Plans. Jetzt wissen wir endlich auch, warum die Weiber auf den ORF-Plakaten zur aktuellen Staffel rosa Gummistiefel und Handschuhe tragen müssen.

Alle vereint am Küchentisch. Nicoletta (Prol), Caro (Ebm), Vanessa (Dalik), Maria (Drall) und Waltraud (Köslinger), v. li. – ORF/Petro Domenigg

Überraschung der Folge: Gibts diesmal keine. Von Marias Plan einmal abgesehen. Plot und Darsteller haben in eine gewohnte Routine gefunden. Die Lehre der Woche, weniger für uns Zuseher als für die Vorstadtweibe: Putzfrauen tratschen. Dass Vanessa pleite ist, weiß längst der halbe Bezirk, weil ihre Putzhilfe das Waltrauds Putze erzählt hat und so weiter und so fort.



Fiesling der Folge: Oma Anna (Gertrud Roll). Die War schon lange nicht mehr auf Platz eins in dieser Kategorie, weil sie im Grunde zu den Guten gehört. Wenn alles so rennt, wie sie will. In dieser Folge aber ist sie diabolisch gesehen in Höchstform. Sie ist die weitsichtige Komplizin von Maria bei deren Selbst-Mord-Plan, legt Fallen in der Wohnung und Scherben in die Küchenladen, besorgt gefälschte Dokumente und steuert das nötige Kleingeld für Marias Flucht nach Indien bei. Und dem Georg erklärt sie zwischendurch immer wieder, was für ein Trottel er ist: "Du warst immer schon ein Jammerlappen." Was wir dabei manchmal vergessen: Der Trottel ist ihr Sohn. Der Anna ist das aber schon lange egal.



Gemeinsam beim Yoga schwitzen Georg (Juergen Maurer, li.) und sein Anwalt Bragana (Thomas Stipsits). – ORF/Petro Domenigg

Der eine Fremdschäm-Moment: Der dann doch keiner ist. Aber man hatte Die Umarmung und Verabschiedung von Mutter Maria und Sohn Simon. Da herzen sich zwei, die sich mögen und sagen Lebewohl für eine (zumindest geplant) längere Zeit. Das hätte auch picksüß und kitschig werden können. Wurde es aber nicht. Tränen fließen dafür beim Abschied von Anna und Maria. Aber das passt auch irgendwie. Wobei, halt! Völlig daneben gegangen ist die Musikwahl beim Adieu der Vorstadtweiber auf dem Flugfeld. Ein "Ich lass dich gehen, ich lass dich frei"-Schmusesong.

Der Sager der Woche ist diesmal gleich ein kompletter Wortwechsel: Mitten in der Vorbereitung zur Mord-Inszenierung bekommt Maria nicht nur sprichwörtlich kalte Füße (draußen regnet es nämlich und sie hat keine passenden Schuhe): "Wenn ich gewusst hätte, wie kompliziert das Sterben ist, hätt' ich's bleiben lassen." Waltraud platzt daraufhin der Kragen vor Ungeduld: "Nein. Wir bringen dich jetzt um." Nachsatz: "Einmal möchte ich, dass eines dieser Arschlöcher die Rechnung kassiert." Daraufhin sagt Maria: "Wie redest Du von meinem Mann?"

Bei den finalen Vorbereitungen für Marias "Mord": Waltraud (Köstlinger), Anna (Roll), Nicoletta (Proll, hinten v. li.), Maria (Drassl, vorne liegend). – ORF/Petro Domenigg

