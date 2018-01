Schweizerische Depeschenagentur auf den Barrikaden

Was uns die APA, die Austria Presse Agentur ist, ist der Schweiz die sda, die Schweizerische Depeschenagentur. Ihr Kürzel ist in fast allen Zeitungen der Schweiz zu finden. Heute dürfte es etwas weniger oft sein, denn die Redaktion der sda ist am Dienstagnachmittag in einen Warnstreik getreten. Der Grund: Die Geschäftsleitung ging nicht auf Verhandlungen über den angekündigten Stellenabbau ein. Und die Redaktion droht mit weiteren Kampfmaßnahmen.

Gewinnreserven von 19 Millionen Franken

Die Redaktionsmitglieder kamen zu einer Versammlung zusammen, wo sie am Ende eine Resolution verabschiedete. Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat werden darin "zum dritten Mal" zu Verhandlungen über den angekündigten Abbau von 36 der rund 150 Redaktions-Vollzeitstellen aufgefordert, wie die Mediengewerkschaft Syndicom und der Journalistenverband impressum in einem Communiqué meldeten. Das Ausmaß und der Zeitpunkt der Kündigungen müssten Teil der Verhandlungen werden.

Die Geschäftsleitung begründet den Stellenabbau mit einem sich abzeichnenden Defizit. Die Redaktion ist allerdings der Meinung, dafür sei die Geschäftsleitung selber verantwortlich, da sie viel zu viele Rabatte gewährt habe und Dienstleistungen verschenke.

Der Abbau, von dem über 80 Personen betroffen seien, sei weder dringlich noch notwendig. Recherchen hätten außerdem gezeigt, dass das Unternehmen sda Gewinnreserven von 19 Millionen Franken (16,15 Millionen Euro) habe, teilten Syndicom und impressum weiter mit.

Wie sollen Qualität und den Umfang erhalten werden?

Die Geschäftsleitung sei einzig beim Sozialplan in einigen Punkten verhandlungsbereit gewesen. Ansonsten fehle eine überzeugende Strategie der Geschäftsleitung um CEO Markus Schwab, wie sie mit dem angekündigten Abbau die Qualität und den Umfang der sda-Dienstleistungen erhalten wolle. Sie setze auf diese Weise die mediale Grundversorgung der Schweiz aufs Spiel.

CEO Schwab zeigte sich nicht überrascht von der Arbeitsniederlegung. Er verstehe, dass die sda-Mitarbeitenden mit den Änderungen nicht zufrieden seien. Ihre Aktion sei legitim, sagte Schwab auf Anfrage.

Zum weiteren Vorgehen sagte Schwab, die neuen Vorschläge der Redaktions-Kommission würden geprüft. Er könne sich vorstellen, dass beim Sozialplan noch weitere Einigungen gefunden werden könnten. "Die Türe ist offen, so wie sie schon immer offen war", sagte Schwab. Am Umfang des Sozialplans von zwei Millionen Franken (1,63 Millionen Euro) dürfte sich aber nichts ändern.

(APA/sda/Red.)