ORF im Skifieber: "Nix coole Schneebälle"

Durchschnittlich 1,7 Millionen Menschen haben am Dienstagabend im ORF den zweiten Durchgang des Nachtsaloms in Schladming verfolgt. Beim Sieglauf des Österreichers Marcel Hirscher waren es sogar über zwei Millionen. Die beste Quote seit der Einführung des nächtlichen Sportevents auf der Planai vor 21 Jahren. Wäre schön gewesen, wenn der Lokal-Patriotismus der Moderatoren an diesem Abend dezenter aus- oder noch besser: komplett entfallen wäre. Von wegen Vorbildwirkung und so. Damit beim nächsten Rennen nicht wieder "drei, vier Deppen" (O-Ton Marcel Hirscher) Störschneebälle in die Piste werfen, wenn sich dort gerade der stärkste Konkurrent des rot-weiß-roten Favoriten im Rekordtempo hinunterlässt.

So erfährt der geneigte Zuseher um mehr als einen Tick zu oft, dass sechs Österreicher unter den besten 30 im zweiten Durchgang stehen. Und Moderator Rainer Pariasek stellt Benni Raich kurz vor dem Rennstart die wirklich wichtige Frage: "Marcel oder Henrik?" Noch ehe man hoffen kann, der Ex-Skirennläufer werde sich diplomatisch seiner Stimme enthalten, sagt Raich: "Marcel". Gut, Daumenhalten unter Ex-Kollegen muss erlaubt sein. Aber muss Pariasek mit "Gute Antwort" noch eines drauflegen?

Hirscher: "I'm sorry"

Nach dem Siegerlauf von Marcel Hirscher sind vor allem die Schneebälle Thema, die Fans während Henrik Kristoffersens Lauf auf die Piste schossen. Hirscher erfährt wenige Sekunden nach seinem Zieleinlauf und ein paar ersten Jubel-Schreien von dem unschönen Vorfall und sagt, für die Zuseher deutlich hörbar und irritiert, "I'm sorry" zu Kristoffersen. Moderator Oliver Polzer entkommt der Satz: "Die Reaktion von Hirscher ist großartig." Ähem, nein. Sie war selbstverständlich. Immerhin, Pariasek entschuldigt sich später beim Zweitplatzierten Kristoffersen "für irgendwelche, die oben diese Schneebälle geworfen haben". Der Norweger sagt darauf in herzigem Deutsch: "Es is a bissal respektlos. I lieb' Österreich, ein Rennen in Schladming ist so ein kleines Heimrennen für mich. Aber wenn das so ist, ist das nix cool."

"Vielleicht ein Toni-Sailer-Fonds?"

Skifahren ist dann nach der fast fünfstündigen Schladming-Übertragung auch Thema bei "Willkommen Österreich". Peter Klien war am Wochenende beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel, traf dort auf zwei prominente Vertreter des österreichischen Skizirkus, die Bemerkenswertes sagten. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel fragt er: "Was ist denn bei euch mit den Weibern los?" Der ist auf der Hut und entgegnet: "Weiber sagt man nicht, das ist dispektierlich". (Er sagt es genau so.) Madeln, so würde man sagen. Klien stellt die Frage also noch einmal: "Was ist denn bei euch mit die Madeln los?" Und Schröcksnadel: "Waas i ned. I hab mit kaner g'red." Aha.

Schließen Peter Klien und seine Russenmütze mit Stephan Eberharter und seinem Zwinkerer. – Screenshot/ORF

Der nächste Interviewpartner ist Stefan Eberharter, wieder ein Ex-Skirennläufer, Generation Hermann Maier. Klien und seine gefütterte Russenmütze sprechen ihn so an: "Beim ÖSV gibt's ja die Missbrauchsvorwürfe, soll man jetzt einen Entschädigungsfonds einrichten und ihn nach einem erfolgreichen Sportler benennen? "Unbedingt", sagt Eberharter. Klien weiter: "Vielleicht der Toni Sailer-Fonds." Eberharter sagt darauf, das könne er nicht beurteilen, aber jaja, es müsse "unbedingt etwas passieren". Seine Miene bleibt die ganze Zeit ernst, doch zum Schluss zwinkert er zwei Mal mit seinem rechten Auge in die Kamera. Wollte er lustig sein? Zeigen, dass er den ORF-Schmähreporter erkannt hat? Oder ist das schlicht seine Haltung zu den Missbrauchsvorwürfen und der neu aufgerollten Akte Sailer? Einfach Wegzwinkern.