MeToo auf Puls 4: Gibt es Argumente, die wir noch nicht gehört haben?

Es gab diesen einen Moment, in dem sich eine Überraschung abzeichnete. Als gestern Abend die "Pro & Contra"-Diskussion auf Puls 4 gerade erst angelaufen war und sich die weitgehend unbekannte Frauensprecherin der Liste Pilz zum Listengründer äußern sollte, sagte sie höflich: „Danke für die Einladung. Ich werde jetzt gehen“. Maria Stern hob sich ein wenig aus dem Sessel – und sank dann doch zurück. Es war der Versuch eines Witzes.



Inhaltlich blieb die Diskussion trocken. Wer sich vorher die Frage gestellt hatte, ob es noch neue Argumente, Sichtweisen, Wendungen in dieser Sache gibt: Hier wurde sie klar mit "Nein" beantwortet. Offenbar funktioniert ein so komplexes Thema wie #MeToo auf dieser breiten Ebene nicht. Besonders, weil längst alle ihre Meinungen schön drapiert, zurecht gezupft und es sich darauf bequem gemacht haben. Die Grüne Sigi Maurer hörte man schon gefühlte 27 mal zu dem Thema, neue Diskutanten wie die junge ÖVP-Staatssekretärin Karoline Edtstadler (Herbert Kickls "Aufpasserin") brachten auch keine neuen Inhalte.

Wie gehen wir als Gesellschaft mit der ganzen Bandbreite von Sexismus um? Inwieweit erschafft #MeToo das Bild, Frauen wären vor allem Opfer? Macht es Vorverurteilungen akzeptabler? Große Fragen, die einen irgendwann ermüden. Und so ist alles, was am Ende bleibt, eine Reihe kleiner Fragen: Glaubt Sigi Maurer wirklich, dass zwischen Männer aus dem Stubaital und Männer aus dem arabischen Raum in frauenpolitischer Hinsicht kein Blatt Papier passt? Denkt Karoline Edtstadler tatsächlich, dass in Österreich die absolute Gleichberechtigung erreicht ist? Und: Hat jemand über Maria Sterns Witz gelacht?

Wer noch nicht abgeschreckt ist: Die Sendung ist hier zur Gänze abrufbar >>>