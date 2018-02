"Vorstadtweiber", Folge 26: Kuscheln in der Vorstadt

Spoiler: Wir verraten im Folgenden Teile der sechsten Folge der dritten Staffel.

Was passiert in dieser Folge?

Ein großer Zeitsprung von drei Monaten ist seit der letzten Folge passiert. Und konsequenterweise hat sich seither viel getan. Vanessa wohnt bei Hadi und schenkt ihm Kuscheleinheiten. Waltraud und Simon sind zusammengezogen, wenn auch nur als Eltern, nicht als Paar. Was Simon auf verschiedenste Art zu ändern versucht, unter anderem mit der amourösen Einlassung zur Putzfrau Zorica, gespielt von Doris Golpashin. Caro sucht einen Job und trifft beim Arbeitsamt auf eine nicht zimperliche Sachbearbeiterin - gespielt von Andrea Händler (wobei - Andrea Händler spielt auch diesmal und das gut: Andrea Händler). Caro landet schließlich beruflich dort, wo Vanessa schon war: beim Autohändler Werner, gespielt von Christoph Grissemann ("Ich als Auffanglager für gescheiterte Weiber aus der Vorstadt. Warum nicht, schöne Frau?"). Die zwei Frauen haben somit ihr Leben getauscht. Maria lebt in Indien und überlegt im Skype-Gespräch mit Schwiegermutter Anna, eine "Austrian Konditorei" zu eröffnen. Georg wurde mit Verzögerung und aufgrund eines anonymen Hinweis wegen des Verdachts, Maria ermordet zu haben, verhaftet. Anwältin Tina (Proschat Madani) macht die unverständlichste Wandlung durch: Sie übernimmt kurzzeitig die Obsorge für Marias Sohn (weil ja Maria in Indien ist und die zwei Väter, der leibliche und der rechtliche, im Gefängnis sitzen) und empfindet plötzlich so etwas wie Mitgefühl, Menschen sind ihr plötzlich nicht mehr egal. Jörg Pudschedl und Nicoletta Huber haben - im Gefängnis - geheiratet, und Nico wohnt jetzt bei Mama und dem geistig abwesenden Papa Pudschedl. Sie sitzt strickend auf dem Sofa und lässt sich von der Schwiegermutter mit Kaiserschmarrn füttern. Hallo? Was ist da los?

Überraschung der Folge: Alles. Also fast. Die Anbahnung zwischen Hadi und Vanessa war erwartbar, aber Nicos Einzug bei den Pudschedls? War so nicht vorhersehbar. Der einzige, der Nicos Plan durchschaut, ist Papa Pudschedl, der weniger gaga im Kopf ist als angenommen.

Fiesling der Folge: Hm. Seit die Vorstadtwelt Kopf steht, sind alle ein bisschen menschlicher geworden. Denkt man zuerst beim Anschauen dieser Folge. Doch das täuscht. Diesmal ringen drei Protagonisten um die Goldmedaille im Bösesein. Nicoletta hat Jörg aus einer Mischung aus Mitleid, Berechnung und Verachtung geheiratet. Das ist kaum zu toppen. Dem Anwalt Bragana (Thomas Stipsits) ist es lieber, sein neuer Schwarm Georg bleibt unschuldig im Gefängnis, als dass der inszenierte "Mord" an Maria aufgedeckt wird. Und dann ist da noch Vanessa. Die spielt bei jedem und jeder ein falsches Spiel. Mit ihrem Kompagnon Dieter West, der nebenbei ja auch Vater einer ihrer Söhne ist, sitzt sie am Spielplatz und feuert ihren Sohn beim Verprügeln ausgesuchter Kinder an. Der Sohn vom Innenminister darf es nicht sein, aber beim Sohn vom Kardinal (kleiner, wenn auch etwas abgedroschener Kirchen-Witz inklusive) darf er ordentlich hinhauen.

Der eine Fremdschäm-Moment: Nicht zum Fremdschämen, eher zum Fürchten ist die eine Szene, in der Anwältin Tina mit dem Baby der Schneiders, auf das sie nun ja aufpasst, kuschelt und das - natürlich scherzhaft - mit den Callboy-Stunden seines leiblichen Vaters vergleicht. Atem anhalten. Augen zu und durch. Am Ende der Szene schmiegt sich Tina an das Baby, das einen geglückt irritierten Gesichtsausdruck aufsetzt. Uff. Gerade noch gut gegangen, die Szene.

Sager der Woche: Kommt, wieder einmal, von Waltraud. Vanessa, frisch verliebt in Hadi, will sich nicht mehr an dem auch von ihr eingefädelten Komplott gegen ihn und Joachim Schnitzler beteiligen und versucht sich aus der Sache herauszunehmen. Waltraud erklärt sie: "Walli, ich liebe ihn." Walli, very dry: "Vanessa, Mausi, glaube mir, Du überschätzt Deine Gefühle." Doch Vanessa bleibt trotz großer Verliebtheitsgefühle ganz die Alte. Mit Geld geht bei ihr alles.

Die aktuelle Folge ist sieben Tage in der ORF TVthek abrufbar.