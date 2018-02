Zu weit weg von #MeToo: Harald Martenstein wird zensuriert

Die #MeToo-Debatte hat nun auch den deutschen Autor und Journalisten Harald Martenstein erfasst, wie er am Donnerstag in seiner Kolumne im Magazin des Wochenblatts „Die Zeit“ schreibt: Vor ein paar Wochen habe er dort u. a. die Aktion einer Frau kommentiert, „die als eine Art politische Demonstration beschlossen hatte, 496–mal zu masturbieren“. Martenstein fand das reichlich bizarr und mutmaßt nun, er habe es in seinem Text „wohl an Respekt für diese Heldentat fehlen lassen“, denn er wurde in Folge zensuriert: „Die Kolumne läuft immer auch im Radio, ein Sender hat sie diesmal aus dem Programm gestrichen.“ Ihm persönlich wurde das von den Verantwortlichen zwar nicht mitgeteilt. Aber sein Aufnahmestudio erhielt eine Mail. Die Kolumne passe nicht zu dem, „was sonst anlässlich der #MeToo-Debatte gesendet wird.“

Und er tut es wieder

Martenstein hat wahrscheinlich auch gute Chancen, zumindest in sensiblen Radiostationen für seinen aktuellen Text im „Zeit“-Magazin mundtot gemacht zu werden. Diesmal verteidigt er nicht nur den Hollywood-Schauspieler Matt Damon wegen differenzierter Ansichten zu sexueller Belästigung, sondern bezeichnet auch noch dessen Kollegen Alec Baldwin als mutig, weil der den Regisseur Woody Allen verteidigt, der erneut mutmaßlichen Missbrauchs bezichtigt wird. Gegen Damon haben inzwischen 30.000 Frauen eine Petition unterzeichnet. Für seine Äußerung, es bestehe ein Unterscheid zwischen einem Klaps auf den Hintern und einer Vergewaltigung, soll Damon laut Petition aus seinem neuen Film "Ocean's 8" herausgeschnitten werden. Derartige Säuberungen und Abschusslisten erinnern den Kolumnisten an Methoden der Sowjetunion.

