ORF fehlt der Anspruch: Beschwerde der Privaten abgewiesen

Die Medienbehörde KommAustria hat eine Beschwerde der Privat-TV-Sender gegen ORF eins und ORF 2 abgewiesen, teilte sie am Freitag mit. Die Privaten hatten moniert, der ORF biete in seinen Hauptsendern am Hauptabend zu wenig anspruchsvolles Programm. Für die KommAustria zählt zur Beurteilung der Erfüllung dieses Auftrags aber das Gesamtprogramm, also auch die Spartensender.

Die Privatsender hatten laut Aussendung der Behörde eine Auswertung des Hauptabendprogramms von ORF eins und ORF 2 (Zeitzone 20 bis 22 Uhr) über eineinhalb Jahre vorgelegt. Sie orteten einen Verstoß gegen das ORF-Gesetz: Dieses sieht vor, dass der ORF im Hauptabend "in der Regel anspruchsvolle Sendungen" zur Wahl stellen muss. Die KommAustria allerdings verweist darauf, dass in dem entsprechenden Paragrafen 4 ausdrücklich vom "Gesamtprogramm", also allen TV-Sendern des ORF, die Rede sei - "also einschließlich der TV-Programme ORF III und ORF Sport+, die von den Privatsendern aber außer Acht gelassen wurden". Daher sei die Beschwerde abzuweisen gewesen.

Die Privatsender, darunter ProSiebenSat1Puls 4 und somit auch ATV, Red Bull Media House (Servus TV), Sky Österreich, aber auch der RTL-Vermarkter IP Österreich, wurden vertreten durch den Verband Österreichischer Privatsender. Der Bescheid der Behörde ist noch nicht rechtskräftig.

(APA)