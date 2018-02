Nachrichten in blauer Eigenproduktion

Die Titel sind reißerisch: „Unrein: Hunde in Muslim-Vierteln massenhaft vergiftet!“ ist auf den Nachrichtenseiten zu lesen. Oder: „Im Kinderkanal: Süße Liebe zwischen Radikal-Muslim und Mädchen“ und „Fake News in ,seriösen Medien‘ raffinierter“. So werden auf Onlineportalen, die der FPÖ zumindest nahestehen, vorwiegend fremden- und medienfeindliche Schlagzeilen gemacht. In Eigenregie. Abseits der von den Freiheitlichen viel gescholtenen „Systemmedien“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.02.2018)