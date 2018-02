"Germany's next Topmodel" kommt nicht ungeschoren davon

"I'm not Heidi's girl", singt ungefähr ein Dutzend Mädchen in einem Video, das auf YouTube kursiert. "I am more than my looks." Es sind Schülerinnen aus Hamburg, die hinter dem recht unschuldigen Song stehen, der sich gegen die Modelshow "Germany's next Topmodel" richtet. Mittlerweile wurde der Clip etwa eine halbe Million Mal geklickt. Und die Kritik an der Sendung scheint in der 13. Staffel eine andere Dynamik zu haben als in den Vorjahren - was wohl auch mit der Debatte um #MeToo zu tun haben dürfte.

Die Botschaft der Sendung ist im Prinzip die gleiche geblieben. Was hat sich verändert? "Kritik ist immer geübt worden, aber nun geht es tiefer", sagt Soziologin Nina Degele von der Uni Freiburg. "Ich kann mir vorstellen, dass es mit #MeToo zu tun hat, dass sich das Klima geändert hat". Und: "Die Stimmung in der Gesellschaft ist sensibler geworden."

"Angesichts monatelanger Sexismus- und Gleichstellungsdebatten wirkt das Zurschau- und gleichermaßen Bloßstellen junger Mädchen nur noch wie blanker Hohn", schreibt eine Autorin des Branchendiensts "Meedia". Zwar habe es schon immer Kritik an dem Format gegeben. "Doch in diesem Jahr fühlt es sich noch mal anders an, noch falscher und vor allem: zynischer."

Warum sehen sich Mädchen und Frauen das an?

Die 13. Staffel der ProSieben-Show kommt nur mäßig an, die Quoten waren zuletzt nicht besonders gut. "Die Kritik an "Germany's next Topmodel" hat sich geändert, weg von der Magersuchtsdebatte hin zu einem sehr viel größeren Thema: Was ist eigentlich Weiblichkeit?", sagt Medienwissenschafterin Miriam Stehling von der Uni Tübingen. Es gehe in der Debatte auch um die Unterwerfung von Frauen.

Stehling hat auch untersucht, warum sich Frauen GNTM anschauen. "Junge Mädchen, die GNTM schauen, sind nicht unbedingt mit dem Frauenbild einverstanden", erklärt sie. "Da gibt es eine Ambivalenz, indem sie etwa sagen "Ich schaue mir das gerne an", die sexistischen Aufforderungen aber kritisch reflektieren." Für 14- bis 20-Jährige sei Reality-TV normal. "Sie wissen, dass es inszeniert ist", sagt Stehling. Aber: "Sie verbannen deswegen nicht das ganze Format."

"Seit 13 Jahren von Medienwächtern geprüft"

ProSieben nimmt die Kritik gelassen. "Seit 13 Jahren wird GNTM immer wieder von Medienwächtern geprüft und als unbedenklich eingestuft", erklärt ein Sprecher. "Aber seit 13 Jahren arbeiten sich auch unterschiedlichste Gruppen an GNTM ab, um für ihre Organisation oder ihr Produkt Aufmerksamkeit zu bekommen." In dem Fall sei das die Organisation "Pinkstinks", die hinter dem Protestsong steht.

Hat die Show in Zeiten von #MeToo und #Aufschrei eine Zukunft? "GNTM verändert sich von Jahr zu Jahr", betont der Sprecher. "Und nimmt Veränderungen in der Gesellschaft auf." Jurorin Heidi Klum hatte im Vorfeld erklärt, auch Mädchen "mit tollen Kurven" seien gefragt. Was die Kritiker wohl eher erzürnt als beruhigt hat.

(APA/dpa/Red.)