Unsere Wertung für diesen "Tatort":

9,5 nvon 10 Punkten

Worum geht's in "Borowski und das Land zwischen den Meeren"?

Als Famke Oejen vom Schwimmen nach Hause kommt, findet sie ihren Freund tot in der Badewanne. Das Erstaunliche an ihrer Beziehung: Die beiden wussten so gut wie nichts voneinander. Und so hatte die gute Frau auch keine Ahnung, dass Oliver Teuber – der Tote – vor Jahren in einen Korruptionsskandal verwickelt war. Bei seinen Recherchen auf der kleinen, verschlafenen Nordseeinsel stößt Kommissar Borowski auf eine Mauer des Schweigens - und auf Einheimische, die die geheimnisvolle Famke verachten. Ob auch Borowski der sexuellen Anziehungskraft dieser Wattmeer-Sirene (hoch emotional dargestellt von Christiane Paul) verfallen wird?

Worum geht’s noch?

Es geht um Liebe, Sex, Leidenschaft und die ganz tiefe Traurigkeit dieser Frau, die von einer selbstzerstörerischen Verzweiflung getrieben ist, deren Ursachen noch tiefer zu reichen scheinen als bis zu jenem schrecklichen Moment, als sie den Toten im Badezimmer entdeckte.

Wer ermittelt?

Nachdem seine Kollegin Sarah Brandt (Kirkilli . . . ) ausgeschieden (versetzt?) ist, muss Klaus Borowski (Axel Milberg) allein arbeiten. Und es scheint so, als würde er in diesem geheimnisvollen Fall, der ihn mehr als ihm lieb ist in den Bann zieht, ohnehin am liebsten allein ermitteln. Dabei steht im unerwartet die junge Polizistin Maren Schütz (Anna Schimrigk) zur Seite, die zwar außer Suunholt, wo sie aufgewachsen ist, nichts von der Welt kennt, aber neben Pflichtgefühl und Hausverstand noch etwas Entscheidendes mitbringt: Sympathie für den meist mürrisch in sich gekehrten Borowski.

Was gefällt?

Der nördlichste aller "Tatort"-Kommissare ermittelt auch in der wundersamsten Landschaft - und sie spiegelt nicht selten die Stimmungslage von Borowski wieder. Während er am Wattmeer spaziert, zerrt der Wind an den Halmen, so wie die Gedanken an seinem Innersten zerren. Alles hier wirkt irgendwie unwirklich: Die Pastelltöne des hübschen Häuschens, in dem der Mord passiert. Die mit runden Steinen gepflasterte Straße, über die Famke barfuß nach Hause geht als sie noch nicht weiß, was passiert ist. Doch hier ist nichts so harmlos wie es scheint - und plötzlich sieht Borowski einem Wirbelsturm ins Auge. Regisseur Sven Bohse und Kameramann Michael Schreitel nutzen die spektakuläre Natur dieser Insel, um die Gefühlsgewalt der Hauptdarsteller zu unterstreichen. Allein schon deshalb ist die Episode sehenswert.

Wo hakt's?

Borowski ist einsam! Da macht man manchmal komische Sachen. Er auch. Damit lässt sich wohl einiges erklären, was in diesem Fall eigentlich nicht passieren dürfte, aber doch geschieht.