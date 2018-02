Slowakei: Gab Mafia den Mord in Auftrag?

Bratislava. Nach dem Mord am Aufdeckungsjournalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten steht die Slowakei unter Schock. Noch am Montagabend versammelten sich nach Aufrufen in sozialen Netzwerken in mehreren Städten hunderte Menschen, um Kerzen zum Gedenken an die beiden Ermordeten anzuzünden oder Blumen niederzulegen.

Die Frage nach Hintergründen und Schuldigen beschäftigt das ganze Land. Weil selbst die Polizei offenbar nicht mit einer solchen Tat gerechnet hatte, tappen die Ermittler im Dunkeln. Die Regierung hat eine Belohnung von einer Million Euro für Hinweise ausgeschrieben. Konservative und liberale Oppositionspolitiker forderten aber auch den Rücktritt von Innenminister Robert Kaliňák und Polizeipräsident Tibor Gašpar, weil nur dann eine vorbehaltlose Aufklärung der Tat möglich sei.