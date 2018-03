Kontrollierter Marcel Hirscher, sanfter Armin Wolf

Südkorea ist nicht ums Eck, die Heimfahrt von den Olympischen Spielen braucht seine Zeit. Erst am Dienstag, zwei Tage nach dem Ende der Spiele, wurden Österreichs Medaillengewinner in Salzburg empfangen. Kurz danach gab Olympia-Abräumer Marcel Hirscher der "ZiB 2" ein ausführliches Bilanzinterview, zugeschaltet aus dem Landesstudio Salzburg. Armin Wolf interviewte ihn mit sicht- und hörbarem Respekt. So sanft wie diesmal hätten ihn so manche Regierungsvertreter gerne auch bei ihren Interviews. Aber Olympiasieger ist eben nicht gleich Innenminister.

Dabei lenkt Wolf das Gespräch nach ein paar freundlichen Fragen zum Einstand bald auf Hirschers sanft angedeutete Kritik an der Organisation der Olympischen Spiele. Und Hirscher bleibt ruhig und offen, erzählt von seinem Bild der Spiele als Zehnjähriger, als er 1998 vor dem Fernseher Hermann Maiers massiven Sturz in Nagano mitverfolgte. Und diesmal, selbst im Hang? "In der Superkombination war es für mich eine kleine Enttäuschung vor dem leeren Stadion abzuschwingen.” Das Internationale Olympische Komitee würde er deswegen gerne fragen, wieso die nächsten Winterspiele in Peking und damit wieder in Asien stattfinden. "Es wäre cool, wenn sie alle vier Jahre zumindest den Kontinent wechseln würden".

"Schwer zu beurteilen"

Zum Schluss kommt die Rede auf die von Nicola Werdenigg veröffentlichten Missbrauchsvorwürfe gegen den Österreichischen Skiverband (ÖSV). Hirscher, zwar noch immer ruhig und entspannt, nutzt jetzt aber seine Lieblingsphrase "schwer zu beurteilen" einen Tick zu oft. Er gehört mit seinen 29 Jahren zu einer Generation, die nichts vertuschen will, schon gar nicht Missbrauchsvorwürfe. Gleichzeitig ist er lange genug dabei, dass er weiß, wie schädlich solche Schlagzeilen auf Dauer sein können. Also sagt er zwar mehrfach klar: "Was war gehört auf den Tisch". Überhört dann aber die Frage, ob er mit dem Umgang der ÖSV-Führung in dieser Sache zufrieden war und gibt stattdessen zwei Mal die selbe Antwort. Er kenne "solche Vorfälle" aus seiner Zeit nicht und könne "mit dem Herrn Präsidenten wirklich sehr gut." Erst bei der dritten oder vierten Frage zum Thema lässt sich für einen Moment erahnen, wie Hirscher die Sache wirklich sieht. Wolf fragt ihn, wie er zu Kritik an Nicola Werdenigg auch von ehemaligen Skiprofis, seinen Vorgängern also, steht und er sagt: "Für mich ist die Frage, ob der Schritt notwendig war, das öffentlich und medial auszutragen." Doch Hirscher, ganz geschulter Profi, besinnt sich schnell, korrigiert sich gleich wieder: "Fakt ist, es ist sicherlich gut, dass alles, was in der Vergangenheit war, nicht unter den Tisch einigekehrt und dort liegen gelassen wird. Es ist schon gut, dass das aufgeräumt wird, dass das in Zukunft nie wieder passiert."

Das Interview aus der ZiB 2 und die Langversion des Interviews sind noch sieben Tage in der TVthek des ORF abrufbar.