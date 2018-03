Attacken der FPÖ auf ORF: "In Deutschland hätte so etwas personelle Konsequenzen"

In vielen Ländern Europas kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk zunehmend in Bedrängnis. Wieso gerade jetzt?



Hans-Peter Siebenhaar: Weil immer weniger Bürger bereit sind, den Parteien den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett zu überlassen. Die Bürger finanzieren ihn, sie haben aber kein Mitspracherecht. Die Politik betrachtet ihn in den meisten europäischen Ländern als ihr Eigentum. Sie beherrscht die Sender, der Bürger muss zahlen.



Die Schweizer stimmen am Sonntag über die Rundfunkgebühren und die Zukunft der Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, kurz SRG, ab. Derzeit sieht es so aus, dass die Mehrheit gegen eine Abschaffung der Rundfunkgebühr ist. Was wird von dieser Volksinitiative bleiben?