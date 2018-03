„Tatort“ Bremen: Mord in Liebe

Unsere Wertung für diesen „Tatort“:

7 von 10 Punkten

Worum geht‘s in „Im toten Winkel“?

Mit einem leisen Lächeln tritt Horst Claasen an das Bett seiner an Alzheimer erkrankten Frau. Gleich wird er ihr den Polster aufs Gesicht drücken, bis sie kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Dann wird er ihr einen Blumenstrauß zwischen die Hände legen, Tabletten schlucken und auf den Tod warten. War es ein missglückter Doppelselbstmord? Ein Mord auf Verlangen? Jedenfalls ein Mord in Liebe! Auf der Suche nach dem Warum stoßen die Ermittler bald auf schockierende Missstände im Pflegesystem.

Worum geht‘s noch?

Es geht um einen toten Winkel in unserer Gesellschaft: Um Menschen, die Pflege brauchen, um ihre teils hilflosen oder völlig überforderten Angehörigen, auch um die Ungerechtigkeit bei der Verteilung von Ressourcen - und um Menschen, die das Unglück anderer schamlos ausnützen.

Wer ermittelt in „Tatort: Bremen“?

Sagen wir mal so: Hauptkommissarin Inga Lürsen (Sabine Postel) und ihr Kollege Stedefreund (Oliver Mommsen) sind weder die lautesten, noch die schnellsten, noch die actionreichsten, noch die lustigsten "Tatort"-Kommissare. Vielmehr geht man in Bremen gemessenen Schrittes ans Werk, dafür mit Feingefühl. Das ist diesmal auch wirklich nötig, denn wo auch immer die beiden hingehen, treten sie in offene Wunden. Auch in die eigenen: Denn Lürsens Vater hatte auch Alzheimer - und sie beginnt angesichts des aktuellen Falles über ihre eigene Zukunft im Alter nachzudenken.

Was gefällt?

Das Thema ist gut gewählt, weil viele Menschen von Fragen zum Thema Pflege betroffen sind und es da nach wie vor in unserer Gesellschaft viele ungelöste Probleme gibt. Burgschauspielerin Dörte Lyssewski zeigt in der Rolle der Akke Jansen, die ihre äußerst anstrengende Mutter pflegt, alle Farbschattierungen zwischen aufopfernder Liebe, Ohnmacht und verzweifeltem Hass. Wunderbar!

Wo hakt‘s?

Das Ganze ist nicht nur sehr deprimierend, der Fall wird auch schleppend erzählt. Selbst wenn wieder etwas passiert, hat man das Gefühl, dass es die Story nicht antreibt, dass die Ermittler nicht weiterkommen. Kommissarin Lürsen will den Mord an der alten Dame ja auch gar nicht aufklären, weil der alte Mann aus einer Verzweiflung gehandelt hat, die sie verstehen kann.