Schauspielhaus Wien: Abbruch der "Seestadt-Saga"

Die Ankündigung des Schauspielhauses Wien ist etwas ominös: Man sehe sich gezwungen, die zweite Staffel der "Seestadt-Saga", einer "begehbaren Social-Media-Serie in Echtzeit", vorzeitig abzubrechen. Grund seien mehrere Beschwerden sowie zahlreiche Anfeindungen. So hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Man darf gespannt sein: Die "genauen Hintergründe und die Antwort auf die Frage nach einer möglichen Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt" sollen am Freitag, um 10 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz im Schauspielhaus/Nachbarhaus kommuniziert werden. Auf der Facebook-Seite der "Seestadt-Saga" war zuletzt zu lesen, dass es bezüglich der fiktiven politischen Bewegung "Liste Seestadt" "mehrere Nachfragen", darunter auch von der Landespolizeidirektion Wien, gegeben habe.

Die Online-Soap war im Oktober gestartet worden. Die zweite Staffel startete am 1. März. Die Zuschauer konnten vor Ort in Aspern Veranstaltungen beiwohnen, auf der Serien-Homepage wurden zusätzlich alle vorhandenen Informationen der verschiedenen Online-Profile gebündelt.

Eine Zusammenfassung der ersten Staffel ist hier abrufbar >>>

(APA)