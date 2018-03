"Traumschiff"-Kapitän Siegfried Rauch ist tot

Die deutsche Fernsehlegende Siegfried Rauch ist tot. Er verunglückte bei einem Treppensturz in seinem Wohnort Untersöchering südlich von München im Alter von 85 Jahren tödlich. Das bestätigte die Polizei in Penzberg am Montag. Zuvor hatten auch das ZDF sowie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Radio Oberland den Tod Rauchs gemeldet.

Dem deutschsprachigen Fernsehpublikum wurde Rauch Anfang der 1970er Jahre mit dem Klassiker "Le Mans" bekannt (an der Seite von Steve McQueen, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband), seine berühmteste Rolle spielte er zwischen 1999 und 2003: Da war er der Kapitän Jakob Paulsen in der ZDF-Serie "Das Traumschiff". Zudem stand Rauch, der seine Karriere am Theater begonnen hatte, bis ins hohe Alter als Dr. Roman Melchinger in "Der Bergdoktor" vor der Kamera. "Ich weiß gar nicht, warum ich so beliebt bin", gab er sich vor einem Jahr anlässlich seines 85. Geburtstags noch bescheiden.

Zufällig Schauspieler

Dass der 1932 in Bayern geborene Rauch Schauspieler wurde, war auch einem Zufall geschuldet: Er hatte zunächst in München Architektur studiert, wollte das Studium aber abbrechen. "Aber das Essen in der Mensa war billig und gut, darauf wollte ich nicht verzichten", sagte Rauch im Vorjahr der dpa. Ein Bekannter habe ihm dann geraten, in die Theaterwissenschaften zu wechseln: "Da kannst Du kommen, wann Du willst."

Vom Theaterwissenschaftsstudium wechselte Rauch an die Schauspielschule, dann zum Theater und letztlich in die Kinos und auf die Fernsehbildschirme. 1977 spielte er den Spion Thomas Lieven in der Familienserie "Es muss nicht immer Kaviar sein".

Im Laufe seiner Karriere war er an Hunderten von Produktionen beteiligt ("Da war einiges Belangloses dabei"), sein Gesicht verbindet man vor allem mit dem "Traumschiff"-Kapitän Jakob Paulsen. Ein Kapitän müsse etwas Väterliches haben, sagte Rauch, der stets Ruhe und Gelassenheit ausstrahlte. Dabei hatte er erst gedacht, die Rolle sei gar nichts für ihn. "Ich habe immer gedacht, ein Kapitän muss aus Hamburg kommen - nicht aus Bayern", sagte Rauch bei der Präsentation seiner Biografie "Käpt'ns Dinner" im Jahr 2012. Das Datum der Vertragsunterzeichnung für die "Traumschiff"-Rolle habe ihm dann auch ein Horoskop vorhergesagt: "Es ist mir wurscht, ob Astrologie stimmt oder nicht. In jedem Fall war es mir sehr angenehm."

