"Bild"-Zeitung will keine Oben-Ohne-Fotos mehr produzieren

Die deutsche "Bild"-Zeitung will künftig keine selbst produzierten Oben-Ohne-Fotos von Frauen mehr abdrucken. "Unser Gefühl in den letzten Monaten war zunehmend, dass viele Frauen diese Bilder als kränkend oder herabwürdigend empfinden, sowohl bei uns in der Redaktion, aber auch unter unseren Leserinnen", meldet die Zeitung. "Wir bei 'Bild' glauben nicht, dass die Unterhaltung von Männern die Kränkung von Frauen in Kauf nehmen sollte."

Daher soll nun ein "neuer, zeitgemäßerer Fotografie-Stil" etabliert werden - sprich: Die "'Bild'-Girls" tragen künftig Dessous oder Bikinis, oder wie ein Beispielfoto für den neuen Stil zeigen soll, durchsichtige Tanktops. Die Bilder sollen, so die Zeitung, die Fantasie anregen, provozieren und durchaus auch "Gefühle verletzen, wenn es zum Beispiel politisch relevant ist". Sie sollen sich allerdings "nie der Prüderie ergeben" oder "verletzen, um Unterhaltung zu schaffen." Bei der Auswahl der Bilder will die Redaktion künftig vorsichtiger und nachdenklicher sein.

Was nicht heißt, dass Nacktfotos nun ganz aus dem Boulevardblatt verbannt würden. Es gebe auch Nacktfotos, über die das Land spreche, argumentiert die Zeitung und führt als Beispiel die deutsche Schauspielerin und Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt an, die sich 1998 für den „Playboy“ auszog: "Diese Bilder gehören auch weiter in 'Bild'".

