„Tatort“ Köln: Und schon wieder "Zack! Nächste Leiche"

Unsere Wertung für diesen „Tatort“:

6 von 10 Punkten

Worum geht‘s in „Mitgehangen“?

Max Ballauf und Kollege Freddy Schenk fischen eine Leiche aus dem Baggersee: Der Autonarr und Teilhaber einer Reifen-Firma liegt erschossen im Kofferraum. Als sich heraus stellt, dass er in der Werkstatt des Reifenhändlers Grevel erschossen wurde, nehmen die Ermittler die Firma auseinander - und Matthes Grevel in Untersuchungshaft. Damit beginnt der Zerfall der Bilderbuch-Familie Grevel.

Worum geht‘s noch?

Ballauf ist amtsmüde. "Das ist ne Leiche wie immer", mault er: "Telefon klingelt. Zack! Nächste Leiche." Der Frust über den schrecklichen Job macht Ballauf mürrisch - und ungerecht. Er hält den Fall für gelöst, da ist Schenk noch ganz und gar nicht sicher, ob es nicht eigentlich ganz anders gelaufen ist . . .

Wer ermittelt in „Tatort: Köln“?

Für die "Tatort"-Pension ist Klaus J. Behrendt noch viel zu jung. Diesmal macht er als Kommissar Max Ballauf allerdings den Eindruck, als würde er den Job am liebsten hinschmeißen. Kommissar Freddy Schenk (dargestellt von Dietmar Bär) ist daher diesmal für die Gerechtigkeit zuständig. Und für's Zuhören, wenn Ballauf wieder einmal beruflichen Ballast abwerfen muss: "Du wirst immer nur gerufen, wenn alles scheiße ist." So ist es.

Was gefällt?

Bis zuletzt bleibt der Zuschauer im Zweifel: Hat Matthes Grevel mit dem Mord zu tun - oder ist er ein Opfer der Vorverurteilung? Moritz Grove und Lavinia Wilson sind als Ehepaar Grevel ein Paar, das auch in harten Zeiten zusammenhält. Olaf Didolff unterlegt das wie in Zeitlupe ablaufende Familiendrama mit exzellent ausgewählter Musik - etwa Leonard Cohens düsterem "It Seemed the Better Way". Schließen Das Ehepaar Matthes (Lavinia Wilson und Moritz Grove) hält zusammen. – ORF

Wo hakt‘s?

Im Kölner "Tatort" braucht's dringend frischen Wind! Und dann weht da ein Lüfterl rein: Roland Riebeling macht als "Jütte" seine Arbeit, als wäre das Kommissariat eine Kuranstalt und das Stiegenhaus eine unbezwingbare Steilwand. Aber er bringt trotzdem etwas weiter und ist positiv gestimmt. Auch kein Brüller, aber immerhin.