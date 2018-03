71.000 Manager lesen täglich die „Presse“

Alle zwei Jahre erscheint die sogenannte Leseranalyse Entscheidungsträger, kurz LAE. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Medienverlage und der Wirtschaftskammer und liefert Erkenntnisse zur Mediennutzung österreichischer Entscheidungsträger und Meinungsbildner. Die am Donnerstag veröffentlichten Daten der LAE für das Jahr 2017 zeigen: „Die Presse“ wird täglich von 71.000 Managern in der Print- oder Onlineversion gelesen (Cross Media Reach). 11,2 Prozent oder 38.000 beziehen Nachrichten vom Onlineportal DiePresse.com.

Von den 71.000 Lesern aus den Chefetagen des Landes sind 44.000 der ersten Führungsebene zuzurechnen, 26.000 der zweiten. Die Reichweite der „Presse“ ist besonders hoch in Wien und Niederösterreich (zusammen 41?Prozent) sowie bei Menschen mit Matura oder Hochschulabschluss (61.000 Menschen, 48 Prozent); unter der Gruppe jener Menschen mit Abschluss eines Universitätsstudiums verzeichnet „Die Presse“ mit 34.000 täglichen Lesern und 27,7?Prozent eine sehr hohe Reichweite. Ebenso hoch ist die Reichweite unter Bestverdienern mit einem Nettoeinkommen über 3700 Euro und mehr. Sie liegt bei 26,9 Prozent.

Auch am Wochenende erzielen „Die Presse“ und „Die Presse am Sonntag“ sehr gute LAE-Werte: Die Samstagsausgabe wird von 28,9 Prozent der führenden Persönlichkeiten in Österreich gelesen, „Die Presse am Sonntag“ von 22,8 Prozent. Die Ergebnisse zeigen außerdem deutlich: Je höher das persönliche Nettoeinkommen einer befragten Person ist, desto eher liest sie die „Presse am Sonntag“. Bei einem Nettoeinkommen von 5.400 Euro und mehr liegt die Reichweite sogar bei 31,5 Prozent.

337.000 Manager befragt

Für die Analyse wurden im Zeitraum März bis Dezember 2017 insgesamt 3500 Entscheidungsträger befragt und die Ergebnisse auf 337.000 Manager des Landes hochgerechnet. Es wird nur die Nutzung jener Medien abgefragt, die sich an der Analyse beteiligen, das sind neben „Standard“, „Krone“ und „Kurier“ vor allem die Bundesländerzeitungen, von „Kleine Zeitung“ bis „Salzburger Nachrichten“. Als Entscheidungsträger gelten in der Analyse Personen, die in wirtschaftlichen Organisationen mit mindestens fünf Mitarbeitern über Entscheidungsbefugnis in einem vitalen Geschäftsbereich verfügen. Die 337.000 österreichischen Manager, die somit errechnet wurden, sind zu zwei Dritteln männlich, arbeiten durchschnittlich 45 Stunden pro Woche und verdienen dabei 3800 Euro netto. 104.000 von ihnen lasen 2017 die „Kronen Zeitung“, 79.000 den „Standard“, 70.000 den „Kurier“, 64.000 die „Kleine Zeitung“, 35.000 die „OÖN“ und 32.000 die „SN“.

