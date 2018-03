"Woman" bekommt neue Digitalchefin

Es tut sich etwas an der Führungsspitze von Österreichs größtem Frauenmagazin "Woman": Mit Ende April wird Theresa Aigner neue Online-Chefredakteurin. Melanie Zingl, seit 2007 Redakteurin beim Magazin und zuletzt Leiterin des Ressorts "People & Team", rückt in die Chefredaktion auf und wird stellvertretende Chefin der Printausgabe. Die bisherige Online-Chefin Nana Siebert verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, wie es in einer Aussendung heißt. Siebert hatte ihre Karriere in der Verlagsgruppe News mit 17 Jahren begonnen und nach vielen verschiedenen Stationen seit sechs Jahren den Online-Auftritt von "Woman" verantwortet. Chefredakteurin Euke Frank verabschiedet sich mit einem "großen Dankeschön" von Siebert: "Sie war nicht nur eine tolle Kollegin, die woman.at zu ihrem Herzensprojekt gemacht hat, sondern auch eine ganz besondere Weggefährtin.“

Melanie Zingl wird Vize-Chefredakteurin der "Woman". – Woman/Ernst Kainerstorfer

Nun übernimmt Theresa Aigner. Die 32-jährige gebürtige Salzburgerin hat nach dem Studium für Journalismus und Medienmanagement

an der FH Wien unter anderem für "Die Presse" über Bildungsthemen berichtet, war in der Wissenschaftsredaktion von orf.at und bei den Regionalmedien Austria (Wiener Bezirkszeitung, Print & Online). Euke Frank sagt: „Theresa Aigner ist eine renommierte, extrem engagierte, penibel recherchierende und sensibel agierende Kollegin. Ihr bisheriger Werdegang ist beeindruckend.“ Aigner will sieht ihre künftige Aufgabe darin,

"mit dieser erfolgreichen Plattform informative, bestärkende und durchaus kritische Begleiterin für die unterschiedlichsten Frauen zu sein, gleichzeitig aber nicht auf die schönen und genussvollen Seiten des Lebens zu vergessen."

(awa)