Ex-"Krone"-Geschäftsführer dockt bei Mateschitz an

Im Julia hatte Gerhard Riedler seinen Managementposten im "Krone"- und Mediaprint-Universum eher überraschend aufgegeben. Nun steht fest, was der 55-Jährige in Zukunft machen wird: Er geht zum Red Bull Media House und übernimmt dort ab 1. Mai die Aufgabe des Global Head of Media Sales. Er wird somit die "gesamte crossmediale, internationale Vermarktung des 360°-Markenportfolios mit allen Premiummarken wie ServusTV, dem Monatsmagazin Servus in Stadt & Land, Bergwelten, The Red Bulletin und Terra Mater" verantworten, wie das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Franz Renkin wird sich als Global Head of Special Projects and New Business strategischen Wachstumsprojekten des Red Bull Media House widmen, heißt es weiter.

Riedler war von 2006 bis 2013 Geschäftsführer der RTL-Vermarktungstochter IP Österreich, bis er zum Geschäftsführer der Mediaprint und Krone Multimedia ernannt wurde. Er galt als enger Vertrauter von "Krone"-Herausgeber Christoph Dichand.

(red.)