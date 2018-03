Puls 4/ATV stechen ORF aus und zeigen manche Blockbuster zuerst

Die Zeiten ändern sich, auch im Fernsehprogramm. Populäre Hollywood-Filme wird man künftig nicht mehr automatisch im ORF zuerst sehen können. Die Privatsendergruppe ProSiebenSat.1 Puls 4 hat sich nämlich zwei Rechtepakete der Walt Disney Company und NBC Universal gesichert, wie sie am Dienstag in einer Aussendung bekannt gab. Der Vertrag mit Disney-Eigentümer Warner Brothers ermöglicht Puls 4 und ATV, rund 50 Prozent der Kinofilme der Jahre 2016 bis 2019 aus den Werkstätten von ABC Studios, Disney, Marvel und Lucasfilm als Erste in Österreich zu zeigen. So wird im Mai auf ATV die "Cinderella"-Verfilmung mit Lily James und Cate Blanchett zu sehen sein, auf Puls 4 die Marvel-Comicverfilmung "Deadpool". Zu sehen seien wird auch "Fifty Shades of Grey" erneut; die Romanverfilmung war im April 2017 erstmals im ORF zu sehen.

Der Vertrag umfasst in erster Linie Kinofilme der kommenden Jahre, aber auch bestehende Filme. So werden Blockbuster wie „Solo: A Star Wars Story“, Marvel Studios“ „Black Panther“, „Captain Marvel“, „Ant-Man“, „Ant-Man and the Wasp“, „Guardians of the Galaxy Vol. 2“, „Tomorrowland“ in Österreich erstmals auf einem der beiden Sender ATV oder Puls 4 zu sehen sein. Im Paket mit NBC Universal sind unter anderem Filme wie "Jurassic World“, „Fast & Furious 7“, „Fast & Furious 8“, „Pitch Perfect 2“, „The Mummy“ mit Tom Cruise, „Jason Bourne“, „Warcraft“, „The Huntsman & The Ice Queen“, „Dating Queen“, „Bad Neighbors 2" und „Krampus“ enthalten. Wobei nicht alle Filme erstmals bei den Privaten laufen werden. Neben den Filmpremieren umfasst das Paket auch einige künftige Serien-Neuerscheinungen von NBCUniversal wie „Great News“ und „The Good Place.“ Für Sendergruppen-Geschäftsführer Michael Stix ist das ein „Durchbruch im Fiktion-Bereich" und ein noch nie dagewesener "Meilenstein seit Gruppenbestehen".

Die Nachricht von dem Rechtepaket für die Privatsender kommt in einer für den ORF ohnehin heikle Phase. Seit Wochen wird über den öffentlich-rechtlichen Auftrag und die Finanzierung des ORF diskutiert. Immer wieder steht in Frage, ob es die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, Hollywood-Filme und Serien zu zeigen. Gleichzeitig mcht es Konkurrenz von Streaminganbietern und Abosendern wie Netflix und Sky anderen Sendern immer schwerer, den Zusehern spannende Filme und Serien zu bieten.