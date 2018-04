„Tatort“ Frankfurt: Eine Horror-Familie wie aus dem Bilderbuch

Unsere Wertung für diesen "Tatort":

8 von 10 Punkten

Worum geht's in "Unter Kriegern"?

Ein Zwölfjähriger kommt im Keller eines Sportzentrums auf brutale Weise ums Leben: Er war so lange eingeschlossen, bis er verdurstete. Bei ihren Ermittlungen stoßen Kommissarin Janneke und ihr Kollege Brix auf einen Hausmeister, der guten Kontakt zum Opfer hatte - vielleicht sogar zu intimen? Und sie machen Bekanntschaft mit Joachim Voss, dem verbissen leistungsorientierten Leiter des Zentrums, mit dessen psychisch labiler Frau Meike und deren rücksichtslosem Sohn Felix.

Worum geht‘s noch?

Es geht um eine gnadenlose Leistungesellschaft, in der Schwächere niedergeschlagen, an die Wand gedrängt und gedemütigt werden. Die "Krieger" aus dem Titel der Episode begegnen einem überall: in der U-Bahn (da gibt's dann einen Kopfstoß), im Park (da lässt Felix eine alte Frau, die hingefallen ist, einfach liegen), in der Familie (Stiefvater Voss treibt Felix so lange an der Rudermaschine an, bis dieser sich übergeben muss).

Wer ermittelt in "Tatort: Frankfurt"?

Margarita Broich hat als Hauptkommissarin Anna Janneke ein weiches Herz. Der Mord an dem Buben geht ihr besonders nahe. Kollege Paul Brix (dargestellt von Wolfram Koch) macht sich nützlich, indem er sich bei Frau Voss einschmeichelt - nicht gerade die feine Art, denn die Gute steht ohnehin am Rande des Nervenzusammenbruchs.

Was gefällt?

Das Thema einer übersteigerten, kalten Leistungsgesellschaft ist hoch aktuell. Solche "Krieger" verschaffen sich Respekt und verbreiten Angst - und sind in Wirklichkeit oft selber sehr verunsichert. Besonders perfid ist der Charakter des Joachim Voss (hervorragend: Golo Euler), der seine Familie nach allen Mitteln der Kunst manipuliert. Lina Beckmann gibt die nervöse Meike mit wirrem Blick und glasigen Augen - ihr Auftritt in der Selbsthilfegruppe (sie fantasiert darüber, ihren Mann zu ermorden) ist Schauspiel vom Feinsten. Juri Winkler wirkt als Felix undurchschaubar. Eine Horrorfamilie wie aus dem Bilderbuch!

Meike Voss (Lina Beckmann) kann sich gegen die Demütigungen ihres Mannes (Golo Euler) kaum wehren. – ORF

Wo hakt's?

Nach dem Frankfurter Horror-"Tatort" vom Oktober ("Fürchte dich") ist man richtig froh, dass Janneke und Brix wieder in Ruhe und Eintracht ermitteln. Ein bisschen Abwechslung oder vielleicht ein Hecht im Kommissariats-Karpfenteich würde zwar nicht schaden - aber alles besser als der überdrehte Irrsinn vom letzten Mal.