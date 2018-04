Media-Analyse: 315.000 lesen täglich „Presse“

Die am Donnerstag veröffentlichte Media-Analyse hat ergeben, dass im Jahr 2017 täglich 315.000 Personen über 14 Jahren die „Presse“ gelesen haben (2016 waren es 296.000). Das entspricht einer nationalen Reichweite von 4,2 Prozent (im Jahr 2016 waren es vier Prozent). Damit konnte „Die Presse“ ihre hervorragende Positionierung auf dem Qualitätszeitungsmarkt halten. Einmal mehr bestätigt die Umfrage auch, dass „Die Presse“ im gehobenen Lesersegment ausgezeichnet ankommt: „Die Zahlen bestätigen erneut, dass vor allem Bestverdiener und Akademiker auf die Informationen aus unserer Redaktion zählen“, sagt Herwig Langanger, Vorsitzender der „Presse“-Geschäftsführung. In der Zielgruppe der bestverdienenden Akademiker (Uni- und FH-Absolventen mit einem Nettoeinkommen von 3000 Euro oder mehr) liegt „Die Presse“ mit 18,2 Prozent Reichweite vorn. Im Durchschnitt aller Akademiker erzielte sie 11,4 Prozent Reichweite, unter allen Bestverdienern (mit einem Nettoeinkommen von 4000 Euro oder mehr) sogar 15 Prozent.

Für die Media-Analyse 2017 wurden insgesamt 15.652 Interviews mit Personen über 14 Jahren geführt. Erhoben wird dabei, welche Zeitungen, Zeitschriften oder Magazine gelesen werden, wobei nur Print- und E-Paper-Ausgaben gerechnet werden, reine Onlinenutzung von Websites zählt nicht. Weil auch demografische Angaben abgefragt werden, ist eine Aufschlüsselung nach z. B. Alter, Geschlecht, Wohnort oder sozialer Schicht der Leser möglich. So wird unter anderem deutlich, dass „Die Presse“ ihre höchste Reichweite in Wien hat (7,7 Prozent), gefolgt von Niederösterreich (4,6 Prozent) und dem Burgenland (3,5 Prozent), dass sie vor allem bei A-Schicht-Lesern beliebt ist (11,7 Prozent Reichweite) und dass mehr Männer (5 Prozent Reichweite) als Frauen (3,5 Prozent) zur „Presse“ greifen.

4,6 Prozent lesen „Presse am Sonntag“

Abgefragt wird in der Media-Analyse auch die Nutzung der Sonntagszeitungen. „Die Presse am Sonntag“, die im März ihr neunjähriges Bestehen feierte, erreichte 2017 durchschnittlich Woche für Woche 343.000 Leser (2016 waren es 342.000), das entspricht einer Reichweite von 4,6 Prozent.

„Unabhängige und hochwertige Nachrichten sind vor allem in Zeiten unabdingbar, in denen populistische Meinungsmacher um Aufmerksamkeit buhlen“, ist „Presse“-Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer Rainer Nowak überzeugt. Er sehe die Treue der „Presse“-Leser als Vertrauensbeweis und als „große Auszeichnung für die täglich konstant hohe Leistung der Redaktion“.

Vom Verein Media-Analysen ebenfalls erhoben wird, wie Nachrichten konsumiert werden – und da zeigt der Trend eindeutig in Richtung einer vermehrten digitalen Nutzung: 35,6 Prozent der Befragten gaben an, Zeitungen online zu lesen. Insgesamt haben die Tageszeitungen 2017 an Reichweite eingebüßt: Die nationale Reichweite aller Titel betrug 64,6 Prozent oder 4,8 Millionen Leser – 2016 waren es 66,7 Prozent Reichweite.

Die „Kronen Zeitung“ hat zwar signifikant an Reichweite verloren, liegt aber mit 29,2 Prozent (2,17 Mio. Lesern) voran. Auf Platz zwei landete die Gratiszeitung „Heute“ (12,6/938.000 Leser), auf Platz drei die „Kleine Zeitung“ (10,5/784.000). Weitere Reichweiten: 7,3 Prozent für den „Kurier“ (545.000 Leser), 7 Prozent für „Österreich“ (523.000), 5 Prozent für die „OÖN“ (369.000), 4 Prozent für die „TT“ (294.000), 3,5 Prozent für die „SN“ (263.000), 2,2 Prozent für die „VN“ (163.000) und 0,5 Prozent für die „Neue Vorarlberger“ (39.000). „Der Standard“ erzielte eine Reichweite von 6,5 Prozent (480.000 Leser) – und hat, wenn man die Zahl der Leser (laut Media-Analyse 2017) mit der verbreiteten Auflage (laut ÖAK 2017) vergleicht, den höchsten Mitlesefaktor: Demnach wird ein „Standard“-Exemplar von insgesamt 6,5 Personen gelesen. Zum Vergleich: Bei der „Presse“ sind es 4,1 Leser pro Exemplar. (i. w.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2018)