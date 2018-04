TV-Serie "Liar": Sex, Lügen und Facebook

Laura ist eine Frau, die weiß was sie will - und was nicht. Wenn sie Zeit hat, geht sie rudern (die Luftaufnahme der malerische Kulisse einer verzweigten englischen Flusslandschaft infiziert den Zuschauer mit Fernweh). Doch die Idylle trügt: Nachdem sich Laura von ihrem langjährigen Partner Tom getrennt hat, lässt sie sich auf ein Date mit dem feschen Chirurgen Andrew ein - und erzählt ihrer Schwester am nächsten Morgen ganz verstört, er habe sie vergewaltigt.

In der sechsteiligen Miniserie "Liar" von Harry und Jack Williams ("The Missing") tut sich nicht nur die Polizei schwer, die Wahrheit herauszufinden . . . auch als Zuschauer tappt man im Dunkeln und kann sich auf seine vermeintlichen Instinke nicht verlassen. Gut so, das macht die Sache spannend und führt einem den eigenen Hang zu Vorurteilen oder zur Vorverurteilung vor Augen.

Laut Andrew (Ioan Gruffudd) war es ein wundervoller Abend, Laura (Joanne Froggatt) bezichtigt ihn aber der Vergewaltigung. – ORF/Squareone Entertainment

Laura (Joanne Froggatt; sie erhielt für ihre Darstellung der Anna in "Downton Abbey" einen Golden Globe Award) erstattet Anzeige und Andrew (Ioan Gruffudd; "San Andreas") ist verstört, denn nach seiner Aussage war es ein wunderbarer Abend - und einvernehmlicher Sex. Als Laura ihre Sicht der Dinge ziemlich unbedacht auf Facebook verbreitet, tritt sie eine Lawine an Reaktionen los. Erstaunlich, dass sie als Lehrerin damit nicht gerechnet hat, dass jeder, der nicht aufpasst, sehr schnell von der Social-Media-Meute zerfleischt wird. Sie macht die Sache damit jedenfalls nicht nur für Andrew, den sie öffentlich der Vergewaltigung beschuldigt, sondern auch für sich selber nur noch schlimmer . . .



Die ersten zwei von insegsamt sechs Episoden laufen am 9. April, um 22 bzw. 22.50 Uhr, in ORF eins.