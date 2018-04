"Vorstadtweiber": Gerti Drassl zieht sich teilweise zurück

Schon in der vor kurzem zu Ende gegangenen dritten Staffel der erfolgreichen ORF-Hauptabendserie "Vorstadtweiber" war Gerti Drassl seltener zu sehen gewesen als davor. Die Schauspielerin spielt die auf den ersten Blick biedere, zurückhaltende Hausfrau Maria Schneider, die sich im Laufe der Serie aber ordentlich wandelt und sehr wohl darauf achtet, dass sie bekommt was sie will. In der dritten Staffel täuscht sie ihrem Noch-Ehemann Georg (Juergen Maurer) ihren eigenen Tod vor und verschwindet mit ihrem zweiten Sohn in Indien. Das Drehbuch hatte offenbar da schon Rücksicht auf Drassls Wunsch genommen, ein bisschen weniger in der Serie vorzukommen. Auch der vierten Staffel wird sie "nicht mehr in diesem Umgang zur Verfügung stehen", hieß es nun am Montag im ORF. Und zwar "auf eigenen Wunsch". Ihre Serienfigur werde zwar weiterhin "Teil der Geschichte sein", aber wie viele Auftritte sie haben wird, wird noch verhandelt.

Die Dreharbeiten für die vierte Staffel des Erfolgsformats, die diesmal von Harald Sicheritz und Mirjam Unger in Szene gesetzt wird, starten im Juli.