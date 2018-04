Eine österreichische Sendung im ORF an jedem Hauptabend

Als Channelmanager beworben haben sich angeblich Lisa Totzauer (für ORF eins) und Alexander Hofer (für ORF2) sowie als Chefredakteur Wolfgang Geier (für ORF eins) und Matthias Schrom, Christoph Varga, Hans Bürger, Patricia Pawlicki und Fritz Dittlbacher (für ORF2). Neu besetzt wird auch die Leitung des „Report“; das Hearing folgt am Freitag, beworben haben sich u. a. Moderatorin Susanne Schnabl und Sonja Sagmeister. ORF-Chef Alexander Wrabetz erklärt im aktuellen „TV Media“, wie er das Programm umbauen will. Künftig soll an jedem Hauptabend eine österreichische Sendung zu sehen sein. Auf ORF2 soll es mehr Sendezeit für Bundeslandberichte geben, auf ORF eins ein werktägliches Info-Magazin um 21 Uhr und davor je eine einstündige Unterhaltungssendung oder die „Dok-eins“-Reihe. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2018)