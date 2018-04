Österreichs Privatradios sind 20 Jahre alt

Mit einem einprägsamen Video begann der Festakt der österreichischen Privatradios: „Am Anfang gab es nur eine Stimme“, hieß es im Trailer – und gemeint war natürlich der ORF. Vor 20 Jahren aber „fanden alle Gehör“, als im April der Radiomarkt für Private geöffnet wurde. Heute gibt es 130 Radioprogramme in Österreich, Sender wie Kronehit oder die Antenne erreichen zwei Millionen Menschen täglich. Aber deswegen sei längst nicht alles gut, das betonten nicht nur die Gastgeber vom Privatsenderverband (VÖP). Geschäftsführerin Corinna Drumm erinnerte daran, dass „Österreich eines der letzten Länder war, das den Radiomarkt liberalisierte“. So ist er zwar noch jung und innovativ, bleibt aber einer mit schwierigen Bedingungen, in dem es „das eine oder andere Problem mit dem Mitbewerber ORF“ gebe.

VÖP-Präsident Ernst Swoboda blickt zwar mit „Freude und Stolz“ auf die Errungenschaften der Sender. Frustrierend sei aber, meinte er, dass es noch immer keinen echten dualen Radiomarkt gebe, dass der ORF „noch immer dominiert“. Freilich nicht bei dieser Feier. Bis auf Radiodirektorin Monika Eigensperger und Ö3-Chef Georg Spatt war kaum jemand aus der ORF-Führung gekommen. Deshalb wünscht Swoboda sich einen ORF, der nicht mehr Gegner, sondern Partner der Privaten ist.

Das wünscht sich auch Medienminister Gernot Blümel (VP), wie er bei dieser Gelegenheit ebenfalls wieder betont hat. Der Öffentlich-Rechtliche brauche ein „Rollenverständnis hin zum Ermöglicher“. Allerdings müssten „auch die Privaten mitspielen“. Die Medienenquete, die voraussichtlich am 7. und 8. Juni stattfinden wird, solle einen „vorgelagerten sachlichen Diskurs“ ermöglichen, in der Folge kündigte Blümel „Arbeitsgruppen“ an, in denen die Vorarbeit für gesetzliche Änderungen passieren soll. Eine internationale Perspektive steuerten Tobias Schmid, Direktor der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, und Stefan Möller, Präsident der Association of European Radios, bei. Dieser sah sogar eine „goldene Ära“ auf das Überall-Medium Radio zukommen.

Auch Schmid hatte vor allem gute Nachrichten für die Branche: Die Radionutzung sei ungebrochen, Streams kämen zu 70 Prozent von etablierten Radiomarken. „Doch wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Wertschöpfungsmöglichkeiten grundsätzlich gleich bleiben. Es ist an der Zeit, intensiver darüber nachzudenken, wie man diesen Markt gemeinschaftlich nutzen kann.“ Und Schmid warnte: Hauptkonkurrenten seien nicht der ORF oder das nächste private Radio, sondern globale Anbieter wie Amazon oder Spotify, die auf den Audiomarkt drängten. Deswegen sieht er das größte Problem für Radioanbieter, auch in Zukunft in der Flut an digitalen Audioinhalten noch vom Hörer bemerkt zu werden. (ag./awa)

