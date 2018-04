ORF-Journalist Armin Wolf erhält Grimme-Preis

ORF-Journalist und "Zeit im Bild 2"-Moderator Armin Wolf erhält Freitagabend eine Sonderauszeichnung bei der Verleihung des deutschen Grimme-Preises. Wolf bekommt neben der WDR-Journalistin Inge von Bönninghausen und dem 3sat-Journalisten Gert Scobel die Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands.

Der Deutsche Volkshochschul-Verband ist der Stifter des renommierten Grimme-Preises. Verbandspräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach von einem deutlichen Zeichen für Qualitätsjournalismus. Die Besondere Ehrung gehe an drei Personen, die für drei zentrale Leitmotive im Journalismus stehen: Aufklärung, gesellschaftliche Emanzipation und Stärkung der Urteilskraft. "Die Geehrten nutzen das Massenmedium Fernsehen in vorbildlicher Weise, um den demokratischen Meinungsbildungsprozess in der Gesellschaft zu stärken."

Besondere Ehrung! #Grimme-Preis für ihre journalistische Arbeit an Inge von Bönninghausen, Gert Scobel & @ArminWolf, durch den Deutschen Volkshochschul-Verband. Alle drei stünden für Aufklärung, gesellschaftliche Emanzipation & Stärkung der Urteilskraft, so der DVV. #Freude pic.twitter.com/fWtLeIlB9V — 3sat (@3sat) 13. April 2018

Wolf erhält die Besondere Ehrung für seine Arbeit als stellvertretender Chefredakteur der ORF-Fernsehinformation und "ZiB 2"-Moderator. "Armin Wolf beweist immer wieder aufs Neue, wie man journalistisch mit Vereinfachung und Populismus umgeht: präzise, unnachgiebig, unerschrocken, analytisch, leidenschaftlich, aber nicht von eigenen Gefühlen hingerissen", begründete der Volkshochschul-Verband die Auszeichnung. Armin Wolf sehe sich als Journalist vor allem der Wächter-Rolle verpflichtet.

Der ORF-Journalist wurde zuletzt von der Regierungspartei FPÖ massiv attackiert. FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hatte Wolf in die Nähe von Fake News, Lügen und Propaganda gerückt und musste diese Aussagen später wieder zurücknehmen. Strache entschuldigte sich und zahlte eine Entschädigung von 10.000 Euro, die an das Dokumentationsarchiv für den Österreichischen Widerstand ging. Die Causa hatte auch in Deutschland für einiges Aufsehen gesorgt.

