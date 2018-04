Magazin "NEON" wird eingestellt

Der Hamburger Verlag Gruner + Jahr stellt nach 15 Jahren sein Magazin "NEON" ein. Das Heft erscheint am 18. Juni zum letzten Mal. Danach werde es "NEON" nur noch digital geben, teilte der Verlag am Mittwoch in Hamburg mit.

Chefredakteurin Ruth Fend bedauerte das Aus und schrieb in einem Abschiedsbrief an die Leser: "Wir würden wahnsinnig gerne weiter ein Heft für euch machen, mit all der Leidenschaft, mit der wir es noch immer jeden Monat tun. Aber ihr seid zu wenige geworden. Denjenigen, die sich verabschiedet haben, sind nicht genügend Jüngere gefolgt."

Ein Abschiedsbrief: NEON erscheint ab Sommer nur noch digital: Liebe Leserinnen und Leser… https://t.co/dn0Wl0SFtU — NEON Magazin (@neon_magazin) 18. April 2018

Zuletzt 58.000 verkaufte Hefte pro Monat

Unter der Überschrift "Eigentlich sollten wir erwachsen werden" wurde 2003 das neue Magazin aus der "Stern"-Familie vorgestellt. Es startete mit einer Auflage von 27.000 Exemplaren, erreichte 2011 einen Spitzenwert von durchschnittlich 237.000 verkauften Heften pro Monat - und lag nach Verlagsangaben zuletzt bei 58.000 verkauften Heften.

"NEON" behandelte klassische Lifestyle-Themen wie Beziehung, Politik, Reisen, Mode, Popkultur und Psychologie sehr unkonventionell. So konnten auch die NEON-Leser online Artikel schreiben, von denen einige auch den Weg in die Printausgabe fanden. Aus der beliebten Rubrik "Unnützes Wissen" entstanden Bücher und Spiele. 2008 vergab die Zeitschrift Recherchestipendien an fünf junge Journalisten für investigative Arbeit.

(APA/Red.)