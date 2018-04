Mediengruppe Österreich bringt sich bei WM ins Spiel

Ab 14. Juni blickt die globale Sportwelt gebannt nach Russland. Hierzulande kann man die Spiele der WM 2018 im ORF sehen. Für eine Sublizenzierung hat der ORF nun einen weiteren Player ins Boot holt, berichtet das Branchenmagazin Horizont. Es ist die Mediengruppe Österreich von Wolfgang Fellner, die sich nun auch bei den Sportrechten aufs Feld wagt.

Der Sender oe24.TV, derzeit eher durch optisch wenig ausgereifte Shows und Talks wie das ausrufezeichenstarke "Fellner! Live" bekannt, soll die zeitversetzte Ausstrahlung aller WM-Spiele zeigen. Außerdem jene acht Spiele der dritten Runde der Gruppenphase, die zeitlich parallel stattfinden. Die einen laufen live bei oe24.TV, die anderen beim ORF. Fellner will seinen Sender zum WM-Sender machen und den ganzen Tag ein durchgängiges WM-Programm bringen. Die Zustimmung des Weltfußballverbands Fifa steht noch aus.

"Diese Rechte umfassen sowohl die lineare Ausstrahlung im TV als auch Onlinestreams. Das ist in Summe ein großes Video-on-Demand-Angebot, das alle relevanten Inhalte bei uns bündelt", sagt Fellner über die erworbenen Rechte. Gekostet habe ihm dieses Package "einen sehr beachtlichen sechsstelligen Betrag." Neben den Vermarktungserlösen erwartet sich der Senderchef auch steigende Quoten. Der Deal bringe ihn in eine neue Spielklasse, so Fellner. Und: In der Partnerschaft mit dem ORF sieht er durchaus auch ein Zeichen: "Dieser Deal ist auch ein medienpolitisches Signal. Im Umfeld der Medienenquete, bei der es stark um das Thema von Kooperationen gehen wird, haben der ORFGeneraldirektor und meine Wenigkeit damit schon vorab gezeigt, dass man in solchen Bereichen durchaus vernünftig zusammenarbeiten kann."

Zum Bericht auf "Horizont" >>>

(red.)