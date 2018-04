„Frech, fett, faul und filosofisch“: Garfield wird 40

"Ich habe die perfekte Figur für mein Gewicht." So argumentierte Garfield, bekennende Egozentriker. Und dafür liebt man den "Mensch im Katzenfell". Nun hat der kluge Kater Geburtstag: Die Comic-Kultfigur wird 40 Jahre alt.



Das erste Mal in einem Comicstrip zu sehen war Garfield am 19. Juni 1978 - und 1984 im deutschsprachigen Raum. Der Egmont Ehapa Verlag widmet dem berühmten Kater mit dem getigerten Fell den Jubiläums-Titel "Happy Birthday to me - 40 Jahre Lachen & Lasagne". Der Band lässt die vier Garfield-Jahrzehnte Revue passieren und dokumentiert die prägenden Entwicklungen der Figur.



– Egmont Ehapa Verlag

Auch Garfields Erfinder Jim Davis kommt darin zu Wort kommen. Davis (72) hatte als seine erste Comicfigur eine Stechmücke namens Gnorm Gnat gezeichnet. Auf der Basis dieser Erfahrungen entwarf er dann seinen neuen Protagonisten Garfield, dem nichts Menschliches fremd ist, die Vorliebe für Lasagne inklusive. Davis machte Garfield zur Hauptfigur eines täglichen Comic-Strips. Später war der schlaue Kater auch in Trickfilmen zu sehen war und tauchte in Hörspielen auf. Der Jubiläums-Band erscheint am 3. Mai.

Das Buchcover – © 2018 Paws, Incorporated. All rights reserved.

