Neuer ORF-Publikumsrat: Mehr Blau, weniger Rot

Kommenden Donnerstag tritt der ORF-Publikumsrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen, nachdem die Funktionsperiode des eher zahnlosen Gremiums abgelaufen ist. Gewicht erhält es vor allem dadurch, dass es sechs Vertreter aus seinen Reihen in den Stiftungsrat entsendet – und damit das dortige Spiel der politischen Kräfte beeinflussen kann. Auf der am Montag bekannt gewordene Liste finden sich nun weit weniger SPÖ-Vertreter als bisher, dafür wird unter anderem Christoph Erler, der Schwiegersohn von FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger in den Publikumsrat einziehen.

Erler vertritt Konsumenten

Erler ist Anwalt und Insolvenzrecht-Spezialist. Er kommt als Vertreter des Wiener FPÖ-Mieterschutzrings in den Publikumsrat – und soll dort die Konsumenten vertreten. Man darf davon ausgehen, dass er zu jenen gehören wird, die in den Stiftungsrat entsandt werden.

Insgesamt 17 Mitglieder des Publikumsrats wurden von der Regierung auf Basis der Vorschläge von Interessenvertretungen bestellt, weitere 13 Publikumsräte werden direkt von Organisationen wie Kammern, Gewerkschaftsbund oder Kirchen entsandt.

19 neue Mitglieder

Insgesamt werden 19 Mitglieder des 30-köpfigen Gremiums ausgetauscht. FPÖ statt SPÖ heißt es nicht nur im Bereich Konsumenten: Auch in Bereichen wie Sport (Georg Watschinger vom Österreichischen Turnerbund), Ältere Menschen (Helga Moser für den Seniorenring) und Familie (Corina Heinreichsberger vom Freiheitlichen Familienverband) werden FPÖ-Vertreter in das Gremium einziehen. Die Liste Peter Pilz entsendet Walter Famler (Alte Schmiede, „Wespennest“), die Neos den Medienexperten und ehemaligen TV- und Film-Produzenten Ernst Leo "Golli" Marboe.

Neu sind auch: Bernhard Wiesinger vom ÖAMTC (Kraftfahrer), Paralympic-Gewinner Walter Ablinger (Behinderte Menschen), Gerhard Heilingbrunner (Umweltschutz), Genetiker Markus Hengstschläger (Hochschulen), Regina Weitlaner von der Begabungsakademie Steiermark (Bildung), Johann Baumgartner vom Grazer Kunstverein (Kunst), Rainer Rößlhuber von der Bundes-Sportorganisation (Sport), Sophie Matkovits von der Katholischen Jugend Österreich (Jugend), Elisabeth Kern von der Landesjugend Österreich (Schüler), Maria Neisser von der Vinzenz Gruppe (Ältere Menschen), Josef Buranits vom Kroatischen Kulturverein Burgenland (Volksgruppen). Josef Siffert wurde von der Landwirtschaftskammer (er ist dort Pressechef) direkt bestellt, Steuerberater Klaus Hübner von der Bundeskonferenz der Freien Berufe. (APA/i. w.)