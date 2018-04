"Journalismustage" fragen: "Macht die Politik den Journalismus kaputt?"

Anfang Juni wird es ein paar dichte Tage für die Medienbranche geben. Am 7. und 8. Juni lädt die Bundesregierung zur zweitägigen Medienenquete ins MuseumsQuartier. Einen Tag zuvor lädt das Team rund um die Agenturchefs Josef Barth und Dominik Sinnreich, Ö1-Journalistin Tanja Malle und TV-Journalist Martin Thür (derzeit "Addendum") zu den mittlerweile gut etablierten "Journalismustagen" ins Radiokulturhaus. Bei der Tagung liegt der Fokus auch in diesem Jahr darauf, möglichst praxisnahe Einblicke in die verschiedensten Bereiche des Journalismus zu geben. Die "Journalismustage" widmen sich in diesem Jahr dem Umgang der Politik mit ihrem eigenen Einfluss auf die Medien und die Regeln des Mediensystems. Die Hauptrede hält die ZDF-Nachrichtenjournalistin Marietta Slomka. "Wenn sich die Politik ihre eigenen Nachrichten macht, sich selbst interviewt, und kritischen Journalisten mit Konsequenzen droht, muss man die Auswirkungen auf die Demokratie und ihre Bürgerinnen und Bürger beleuchten", erklären die Veranstalter.

Wie in den vergangenen Jahren werden im Rahmen der "journalismustage" die "Storys des Jahres 2017" ausgezeichnet. Einreichungen dafür sind bis 9. Mai über die Website möglich.

