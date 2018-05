ORF-Spitzenposten: Gesetzte Kandidaten bekommen Konkurrenz

Seit Anfang Mai ist die neue Organisationsstruktur im ORF gültig. Nun geht Generaldirektor Alexander Wrabetz daran, diese mit Leben zu erfüllen – und sucht Personal. Für Dienstag und Mittwoch sind Hearings dazu angesetzt. Wie immer, wenn es im ORF um etwas geht, gibt es auch Wünsche der Politik. Und so gilt seit Wochen als so gut wie ausgemacht, dass Lisa Totzauer (derzeit Info-Chefin des Senders) Channel-Managerin von ORF eins wird, „Seitenblicke“-Chef Alexander Hofer die Leitung von ORF 2 übernimmt. Herausforderer gibt es wenige: Für ORF eins sollen es insgesamt zwei Kandidaten sein, bei ORF 2 in Summe drei.

Einer davon ist in beiden Fällen Stefan Ströbitzer: Der Leiter der Entwicklungsabteilung des ORF-TV ist Stellvertreter von ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner und hat sich für beiden Jobs beworben – als Channel-Manager von ORF eins und von ORF 2. Ströbitzer wäre für beides geeignet: Er war Info-Chef von Ö3, leitete später die ORF-2-Information, er war Radio-Chefredakteur und Projektleiter für den multimedialen Newsroom. Dass er sich für beide Posten beworben hat, könnte nach Ansicht von Beobachtern daran liegen, dass es kein gutes Bild machen würde, wenn für ORF eins nur eine Kandidatin im Rennen ist. Bei ORF 2 gibt es noch einen weiteren Konkurrenten: Zechners Büroleiter Gerhard Frühling, einst Programmchef von Radio Wien.

Kandidaten um die ebenfalls ausgeschriebenen Chefredakteursposten gibt es einige: Für ORF eins gilt der stellvertretende Leiter der „ZiB“-Innenpolitik Wolfgang Geier als Favorit. Beworben haben sich auch: Andreas Mayer-Bohusch („ZiB“) und Thomas Faustmann (Totzauers Stellvertreter in der ORF eins Information). Für den Posten des ORF 2-Chefredakteurs interessieren sich: „ZiB“-Innenpolitikchef Hans Bürger, TV-Chefredakteur Fritz Dittlbacher (seinen Posten gibt es in der neuen Organisationsstruktur nicht mehr), „Hohes Haus“- und „Pressestunde“-Moderatorin Patricia Pawlicki, „ZiB“-Innenpolitiker Matthias Schrom, „ZiB“-Wirtschaftschef Christoph Varga und auch hier wieder Mayer-Bohusch. (awa/i. w.)



[OFDVM]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2018)