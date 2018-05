ORF: Steger-Schwiegersohn kommt nicht in den Stiftungsrat

Heute, Donnerstag, tagte der neue Publikumsrat zum ersten Mal. Das eher zahnlose Gremium bekommt vor allem dadurch Gewicht, dass es sechs Vertreter in den Stiftungsrat entsendet – und damit das dortige Spiel der politischen Kräfte beeinflussen kann. Das stand heute am Terminplan.

Christoph Erler, der Schwiegersohn von FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger, ist neu im Publikumsrat. Das sorgte im Vorfeld für Spekulationen. Allerdings: Bei der Wahl jener Publikumsräte, die in den Stiftungsrat einziehen werden, stand Erler wider Erwarten gar nicht zur Wahl.

Auf Antrag von Andreas Kratschmar (er vertritt die Politische Akademie der ÖVP) wurde ein Vorschlag mit sechs Namen vorgelegt: Petra Stolba, Rainer Rößlhuber und Kratschmar für den ÖVP-Freundeskreis sowie Corina Heinreichsberger, Barbara Nepp und Georg Watschinger für den FPÖ-Freundeskreis.

Die dem SPÖ-Freundeskreis angehörenden Publikumsräte Willi Mernyi, Daniela Zimmer und Siegfried Meryn traten dagegen an – einzeln, nicht als Liste: „Wir wollen gern eine Person von sechs sein“, erklärte Mernyi, der sich (wie auch Liste-Pilz-Vertreter Walter Famler) dagegen aussprach, über den von Kratschmar eingebrachten Sechservorschlag im Block abzustimmen: „Ich stimme nicht für einen Burschenschafter“, sagte Mernyi in Richtung Watschinger. Bei der nachfolgenden Abstimmung wurde der ÖVP-FPÖ-Vorschlag mehrheitlich angenommen (bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung).

Publikumsvorsitz für Walter Marschitz

Reibungsloser war zuvor die Entscheidung über den Publikumsvorsitz gelaufen: Walter Marschitz folgt Ilse Brandner-Radinger in dieser Funktion – er wurde mit nur zwei Enthaltungen gewählt. Marschitz ist Jurist und Geschäftsführer der Sozialwirtschaft Österreich – er vertritt in dem 30-köpfigen Gremium die Interessen von Eltern und Familien und gehört dem schwarzen „Freundeskreis“ an. Barbara Nepp vom FPÖ-Bildungsinstitut wurde zu seiner Stellvertreterin bestellt.

Damit haben ÖVP und FPÖ nun nicht die Zweidrittelmehrheit, wenn man nur die eindeutig politischen Zuordenbaren zählt. So ist etwa Stiftungsrat Trendl zwar bürgerlich, aber nicht klar im ÖVP-Freundeskreis. Insgesamt gibt es aber eine etwas unscharfe bürgerlich-freiheitliche Zweidrittelmehrheit.

Verabschiedet wurde bei der Sitzung die scheidende Vorsitzende Ilse Brandner-Radinger. Sie gab dem Gremium einen Rat mit: "Ich glaube, wir sollten wachsam sein, dass Österreich sich nicht einreiht in die europäischen Schmuddelkinder der Pressefreiheit." Auf den ORF komme eine "spannende Zeit zu" mit Debatten, die vielleicht nicht immer angenehm würden. Sie hoffe, dass diese den ORF "in seiner Gesamtheit und seine Mitarbeiter nicht schwächen".

