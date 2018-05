Stiftungsrat ohne Schwiegersohn von FP-Steger

Das kam am Donnerstag doch überraschend: Der eben in den Publikumsrat eingezogene Rechtsanwalt Christoph Erler, Schwiegersohn von FP-Stiftungsrat Norbert Steger, wird nicht in den Stiftungsrat einziehen. Es war erwartet worden, dass Erler am Donnerstag bei der konstituierenden Sitzung des Publikumsrats zu einem jener sechs Vertreter gewählt wird, die ein Mandat im Stiftungsrat erhalten. Doch Erler war im von ÖVP und FPÖ abgesprochenen Sechservorschlag von vornherein gar nicht enthalten. Warum, darüber lässt sich nur spekulieren: Womöglich wollte man Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen, die sich gegen die – dem Vernehmen nach auch schon zwischen ÖVP und FPÖ ausgedealte – Wahl Stegers zum Vorsitzenden des Stiftungsrats (bei dessen konstituierender Sitzung am 17. Mai) querlegen.

Dass Erler nicht dabei ist, ändert allerdings nichts daran, dass es sich bei den sechs Publikumsratsvertretern, die nun in den Stiftungsrat einziehen werden, um Verstärkung für die ÖVP/FPÖ-Mehrheit handelt: Andreas Kratschmar (Politische Akademie der ÖVP), Petra Stolba (Geschäftsführerin der Österreich-Werbung) und Rainer Rößlhuber (Geschäftsführer der Österreichischen Bundes-Sportorganisation) werden dem ÖVP-Freundeskreis angehören; Corina Heinreichsberger (Bundessozialamt), Barbara Nepp (Einzelhandelsunternehmerin) und Georg Watschinger (Rechtsanwalt) jenem der FPÖ. Die Gegenkandidaten aus dem SPÖ-Freundeskreis – Willi Mernyi, Siegfried Meryn und Daniela Zimmer versuchten ihr Glück – blieben chancenlos. Für den Stiftungsrat bedeutet das, dass ÖVP (15 Räte) und FPÖ (achte Räte) die Zweidrittelmehrheit nur um eine Stimme (nötig wären 24) verfehlen.

Keine Gegenkandidaten gab es bei der Wahl des Vorsitzes des Publikumsrats: Walter Marschitz (Geschäftsführer der Sozialwirtschaft Österreich) aus dem ÖVP-Freundeskreis übernahm den Vorsitz, zu seiner Stellvertreterin wurde die Freiheitliche Barbara Nepp gewählt.

Heinz Lederer kehrt zurück

Bei der kommenden Sitzung des Stiftungsrats wird es noch ein paar weitere Änderungen geben: Der bisherige Vorsitzende des Gremiums, Dietmar Hoscher, scheidet aus – auf seinem SPÖ-Ticket kehrt Heinz Lederer in den Stiftungsrat zurück. Burgenland-Vertreter Martin Ivancsics wird von Werner Dax abgelöst, Katharina Hofer übernimmt von Margit Hauft das Mandat des Landes Oberösterreich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.05.2018)