Salzburg-Spiel beschert Puls 4 neuen Rekord

Salzburgs Europa-League-Auftritt hat Puls 4 Rekordzahlen beschert. Wie der Privat-TV-Sender am Freitag bekannt gab, waren im Halbfinal-Rückspiel gegen Olympique Marseille bis zu 942.000 Zuseher live dabei. Mit 18,6 Prozent in der Zielgruppe 12 bis 49 Jahre erreichte Puls 4 den höchsten Tagesmarktanteil in seiner Geschichte. In der Verlängerung lag der Marktanteil in dieser Gruppe bei 53 Prozent.

Puls 4 wird die Spiele in der Europa League inklusive der Saison 2020/21 weiter übertragen. Spiele der Champions League sind in dieser Spielzeit noch live auf ORF zu sehen. Danach wandern die Rechte für die Live-Ausstrahlung in Österreich vom Free-TV zu Sky und DAZN.

(APA)